Le residenze teatrali del Sud si incontrano a Badolato
Si sono dati appuntamento a Badolato borgo per discutere del futuro delle residenze teatrali, dieversi operatori culturali del sud Italia, dando vita ad una quattro giorni di confronto, tra criticità e prospettive
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Due operazioni patrimoniali eseguite tra Catanzaro e Bologna confermano l’importanza della collaborazione tra magistratura e forze dell’ordine nel colpire i patrimoni e gli interessi economici dei sodalizi criminali
Il raduno di domenica 11 ottobre in Piazza dell’Emigrante ha chiamato a raccolta la cittadinanza per un'immersione negli antichi mestieri, scandita fin dal pomeriggio da laboratori dal vivo sulla pigiatura dell'uva e sulla lavorazione della cera
Il servizio regionale, rivolto prioritariamente ai giovani tra i 18 e i 30 anni, è accessibile nelle Case della Comunità senza prenotazione né impegnativa. Attivo 24 ore su 24 anche il supporto telefonico e WhatsApp
Scende il livello di allerta per Reggino, Vibonese, Catanzarese e alcune aree del Cosentino e del Crotonese. Per oggi resta l’allerta arancione dopo i danni e i disagi causati dal maltempo, soprattutto sulla costa ionica reggina
Notte da incubo su tutta la regione con fenomeni particolarmente violenti lungo la fascia ionica. Piogge e temporali in atto su ogni settore, ma dopo una breve tregua tra la mattinata e il primo pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento
L'elezione è avvenuta nel corso del Direttivo territoriale, aperto dalla relazione del segretario generale della FIT CISL Calabria, Sergio Colosimo, e presieduto dal segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri
Dopo i danni al Centro-Nord, il fronte temporalesco raggiunge la Calabria. Attese prime piogge dal pomeriggio di oggi sul Tirreno, mentre sabato sarà la giornata peggiore con temporali intensi, raffiche di scirocco e un brusco calo delle temperature su tutto il territorio