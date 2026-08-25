È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni caduta dal balcone, insieme alla madre e ai suoi due fratellini, nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorso. È stata dimessa dall'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ed ha fatto rientro in città dopo oltre quattro mesi di cure.

A Genova è stata trasferita, dopo essere stata stabilizzata nell'ospedale di Catanzaro, per proseguire il percorso di guarigione. A seguito della caduta aveva riportato gravi lesioni che hanno quindi richiesto il trasferimento in un centro specializzato. Ad inizio agosto, l'ospedale ligure ha dichiarato la bimba fuori pericolo dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento cardiochirurgico. Per lei si è dunque aperto un breve periodo di riabilitazione svolto sempre al Gaslini.

Nei giorni scorsi ha fatto rientro a Catanzaro con il padre che le è rimasto al fianco durante l'intero periodo di convalescenza. La bimba è l'unica sopravvissuta alla tragedia che si è consumata nella notte. La madre si è lanciata dal balcone della sua abitazione con i suoi tre figli, due dei quali deceduti, tranne la bambina.