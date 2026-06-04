Il direttore artistico Emiliano Lamanna: «Abbiamo assunto un dovere con gli studenti e i giovani della città: resistere e mantenere vivo questo progetto»

Ogni città cerca il proprio tesoro. Catanzaro, con Nuvola Comics, ha iniziato da tre anni, a intravederlo tra le tavole disegnate, le storie illustrate, i laboratori per ragazzi e una comunità che cresce attorno alla cultura pop. Dal 19 al 21 giugno il complesso monumentale del San Giovanni tornerà a essere il cuore pulsante del festival, ma la sensazione sempre più diffusa è che Nuvola non sia più soltanto un evento di tre giorni.

È diventato un progetto culturale permanente, un laboratorio diffuso che attraversa la città e ne collega quartieri, scuole, artisti, nuove e vecchie generazioni. Il percorso verso l'edizione 2026 è iniziato ben prima dell'apertura dei cancelli del festival. Durante il mese di maggio, infatti, il tour itinerante "Nuvole di Primavera", ha portato mostre, incontri e attività direttamente nelle scuole dei quartieri cittadini, trasformando aule e corridoi in spazi di confronto, immaginazione e creatività.

Per la prima volta Nuvola Comics è uscito dal suo perimetro naturale per entrare nella quotidianità degli studenti, raggiungendo realtà come l'istituto comprensivo Casalinuovo e il Liceo Artistico Siciliani-De Nobili. Un percorso che ha idealmente tessuto un filo tra la periferia e il centro storico, tra i quartieri e il Complesso Monumentale del San Giovanni, luogo simbolo della città e punto di approdo di un racconto che coinvolge un pubblico eterogeneo.

«Abbiamo voluto costruire il festival partendo dalle scuole e dai quartieri – sottolinea il direttore artistico Emiliano Lamanna – . È stata un’esperienza sorprendente: i ragazzi hanno dimostrato curiosità e interesse. Nei loro confronti abbiamo assunto il dovere di resistere e portare avanti questo progetto». La cifra che distingue Nuvola Comics nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop è ben chiara: non una semplice manifestazione per addetti ai lavori ed esperti del settore, ma un luogo dove il fumetto diventa strumento pedagogico, linguaggio artistico e chiave di lettura della contemporaneità.

In un'epoca in cui la cultura pop rappresenta uno dei principali codici attraverso cui le nuove generazioni interpretano il mondo, Nuvola ha scelto di valorizzarne il potenziale più profondo. Dietro i personaggi iconici e le grandi saghe si nascondono infatti temi come inclusione, diritti, legalità, ambiente, memoria e cittadinanza attiva. È qui che il festival trova la sua identità più autentica: nel punto d'incontro tra intrattenimento e formazione, tra immaginazione e consapevolezza.

Per questo Nuvola Comics appare oggi come un vero investimento culturale per Catanzaro. Un bene comune che cresce, si consolida e continua ad allargare i propri confini, dimostrando ogni anno una sorprendente capacità di evoluzione.

Le anticipazioni del programma confermano l’ambizione di costruire un’iniziativa di qualità e attenta nei contenuti. La terza edizione porterà a Catanzaro autori e tra i più autorevoli del panorama nazionale come Riccardo Nunziati, uno dei disegnatori di riferimento di Diabolik, Paolo Bacilieri, che firma opere che mettono in contatto fumetto e letteratura, Enzo Rizzi, noto per la capacità di coniugare musica e narrazione disegnata, Vincenzo Filosa, una delle voci più originali del fumetto italiano contemporaneo, Alessandro Giordano, tra gli autori del celebre “Dylan Dog Color Fest”. Tutti rappresentanti di sensibilità artistiche e generazioni differenti.

Accanto agli incontri con gli autori, il festival amplia ulteriormente il proprio orizzonte con spazi dedicati al gioco e alla creatività condivisa: dai giochi da tavolo curati dall'Antro del Troll alle attività outdoor di Joka Park, fino ai giochi di carte organizzati da Maestri del Vento. Grande attenzione sarà riservata anche ai più giovani attraverso i laboratori della Scuola del Fumetto Grafite e le attività "Mattoncini tra le Nuvole" di AleBrik realizzate in collaborazione con UNICEF – Federazione Catanzaro, confermando la vocazione educativa ed aggregativa della manifestazione.

L'edizione 2026 sarà accompagnata dal claim "Disegni del destino", tema che attraversa anche il manifesto ufficiale firmato da Stefano Orsetti. Un omaggio al fumetto popolare italiano e alla sua capacità di creare memoria collettiva, emozioni condivise e legami tra generazioni. Sul poster compaiono tre icone assolute dell'immaginario nazionale - Tex Willer, Dylan Dog e Diabolik - che si incontrano sotto la Torre del San Giovanni, simbolo della città e casa del festival.

Un'immagine che racconta perfettamente ciò che Nuvola Comics è diventato: il punto in cui il patrimonio urbano incontra l'immaginario pop, dove la cultura si fa accessibile, condivisa e partecipata. Dal 19 al 21 giugno Nuvola Comics non porterà semplicemente il fumetto in città: sarà il fumetto a diventare elemento fondamentale del racconto della città stessa.