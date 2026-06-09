Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella

Economia e Lavoro

Assemblea partecipata in Cittadella regionale promossa dal Movimento per il rilancio dell'area urbana tra Catanzaro e Lamezia Terme. Trent’anni dopo i primi progetti, amministratori e professionisti si sono confrontati sulla visione della "Calabria media", un territorio strategico che concentra università, istituzioni e l'aeroporto internazionale.