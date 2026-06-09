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Economia e Lavoro

Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella

Assemblea partecipata in Cittadella regionale promossa dal Movimento per il rilancio dell'area urbana tra Catanzaro e Lamezia Terme. Trent’anni dopo i primi progetti, amministratori e professionisti si sono confrontati sulla visione della "Calabria media", un territorio strategico che concentra università, istituzioni e l'aeroporto internazionale.

9 giugno, 2026
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Catanzaro · lamezia terme
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Emergenza strutturale

Cinghiali fuori controllo in Sila, Coldiretti: «La Patata Igp è a rischio, basta ritardi»

L’associazione di categoria lancia l'allarme sulla proliferazione dei cinghiali negli areali della di una delle produzioni simbolo della regione. Chiesta l'immediata attuazione del Piano di contenimento per salvare produzioni e imprese
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Festa della Repubblica

Il presidente Falbo in Danimarca: «Facciamo conoscere una Calabria straordinaria e completa»

Il massimo dirigente di Unioncamere Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone e Vibo è stato a Copenaghen ospite con altri delegati regionali dell’ambasciatrice Del Papa

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L’elezione

Daniela Piras rieletta segretaria generale della Uiltec, si chiude a Catanzaro il congresso nazionale 

L’assemblea si è svolta al teatro Politeama. La sindacalista è stata eletta all’unanimità. Sarda, classe 1977, in passato ha seguito le vertenze del Sulcis Iglesiente Eletta la nuova segreteria nazionale. 
Redazione
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Dissesto idrogeologico

Frane a Catanzaro, al via la messa in sicurezza della sp 13 e quartiere Campagnella: consegnati lavori per 1,5 milioni

Il secondo blocco di interventi riguarderà lavori sulla Sp 11 ricadenti nel comune di Soveria Simeri. I lavori possibili grazie ad un finanziamento erogato dal Ministero delle Infrastrutture
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Le reazioni

Sport e Periferie 2025, oltre 8 milioni nel Catanzarese: nuovi stadi e impianti per sette comuni. I sindaci esultano

VIDEO | Dal Governo quasi 14 milioni ai comuni calabresi. Nocera Terinese, Botricello, Tiriolo e Taverna illustrano gli interventi. Ammessi al finanziamento anche Chiaravalle Centrale, Montepaone e Decollatura
Giampaolo Cristofaro
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Il decreto

Impianti sportivi, 14 milioni di euro per tredici Comuni calabresi: importi e progetti finanziati

Il Dipartimento per lo Sport finanzia interventi di recupero, riqualificazione e completamento delle strutture pubbliche. La quota maggiore va alla provincia di Catanzaro, seguita dal Crotonese. Un solo beneficiario nei territori di Vibo, Cosenza e Reggio
E.D.G.
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Strategie economiche

«Rigassificatore a Gioia Tauro opportunità imperdibile»: la Uiltec celebra a Catanzaro il congresso nazionale  

La segretaria nazionale: «Le autorizzazioni ci sono ma hanno preso il sopravvento posizioni ideologiche». E rilancia la centralità del Sud: «Da qui il rilancio dell’economia del nostro Paese»
Luana Costa
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Identità da rispettare

Tre pilastri su cui rilanciare Terme di Caronte: la proposta di Bevilacqua

Il consigliere regionale leghista spiega il progetto i cui benefici ricadranno su Lamezia e sull’interio comprensorio

Redazione
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Prospettive rosee

Turismo, le (alte) aspettative per l’estate 2026 in Calabria: «Si andrà oltre i 9,5 milioni di presenze»

Previsioni positive di Federalberghi. Il ponte del 2 giugno preludio della stagione balneare: «Ottimo flussi in arrivo, accessibilità è migliorata». E poi l’annuncio: «In arrivo 40 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive»
Luana Costa
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L’intervista

Turismo, basta slogan: Raffaele Rio spiega perché il futuro in Calabria (e non solo) si costruisce con le scelte

Nel suo nuovo saggio, l’esperto e manager della Regione invita amministratori e operatori a superare la logica dei numeri: «La qualità della crescita dipende dalle scelte o, molto più spesso, dalle non scelte che facciamo». Al centro del dibattito sostenibilità, overtourism e qualità della vita delle comunità locali
Riccardo Montanaro
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L’intervista

Nasce il Kala Marketing Fest: la Calabria sfida il futuro tra AI, branding e innovazione: «Vogliamo attrarre talenti»

Parla l’ideatore Samuele Di Iorgi. L’evento con LaC Network come partner strategico è in programma dal 9 all’11 luglio con talk e workshop. Il 10 una tavola rotonda con l’editore Domenico Maduli e l’imprenditore Fortunato Amarelli. Tra i temi centrali l’intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi
Riccardo Montanaro
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Strategie economiche

Crisi energetica, Bruxelles invita a usare i fondi per la Coesione ma le Regioni bocciano la proposta

Braccio di ferro su Patto di stabilità e fondi per la difesa. L’Italia attende la risposta ufficiale della Commissione alla richiesta formulata dal Governo
Carmelo Idà
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Cantieri aperti

Nel Lametino al via i lavori per il nuovo ponte sul Cottola: «Opera fondamentale per il territorio»

Sopralluogo del presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile insieme ai sindaci dell’area. In programma interventi di messa in sicurezza dell’alveo del torrente
Redazione
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Nuovi voli

Wizz Air lancia la rotta Lamezia-Roma Fiumicino: due voli al giorno da fine ottobre

La compagnia annuncia il primo volo domestico dallo scalo calabrese. Tariffe da 19,99 euro e nuove prospettive per turismo e mobilità nella regione. Occhiuto: «I collegamenti contribuiranno a rendere più accessibile il trasporto aereo»
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Fondi in arrivo

Dune di Giovino a Catanzaro, dalla Regione 100mila euro per valorizzare l’area naturale protetta

Saranno utilizzati per la realizzazione della rete sentieristica. Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente Irene Colosimo: «Avremo una fruizione sostenibile dell’area»
Redazione
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Occupazione Calabria

“Il lavoro chiama”, 3500 presenze per la tre giorni di Catanzaro dedicata all’incrocio di domanda e offerta.  A febbraio si ripete

Circa 650 i colloqui tenuti all’ente fiera e aziende soddisfatte che hanno già dato disponibilità per nuovi appuntamenti. Bilancio positivo per l’iniziativa promossa dal dipartimento Politiche del lavoro della Regione Calabria
Redazione Economia
“Il lavoro chiama”, 3500 presenze per la tre giorni di Catanzaro dedicata all’incrocio di domanda e offerta.\u00A0 A febbraio si ripete\n
Pnrr Calabria

Case e ospedali di comunità, parla Minenna: «Non ci saranno incompiute». Ma alcune opere potrebbero slittare oltre il 2026

I progetti saranno completati con altre forme di finanziamenti: «Il programma è stato troppo ambizioso: decine e decine di nuovi cantieri, questo ha comportato delle complessità. E 15 sono stati colpiti dai cicloni». L’assessore esulta per il Pil regionale: «Avremo la crescita più alta d’Italia»  
Luana Costa
Case e ospedali di comunità, parla Minenna:\u00A0«Non ci saranno incompiute».\u00A0Ma alcune opere potrebbero slittare oltre il 2026\n
La kermesse al Politeama

Ecco la Calabria dei lavoratori onesti e lontani dagli stereotipi ricorrenti – I PREMIATI

Serata di gala per la XXI edizione del “Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Redazione
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Prova di carico per il nuovo ponte sul Savuto, si avvicina la riapertura della sp 163/1 a Nocera Terinese

Le verifiche sono state effettuate mediante l’utilizzo di otto mezzi pesanti appositamente posizionati sull’impalcato. L’opera è strategica per il collegamento viario tra il comprensorio costiero e l’entroterra
Redazione
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Il lavoro chiama

All’ente Fiera di Catanzaro la tre giorni dedicata a giovani e imprese: oltre 400 posti di lavoro disponibili

L’assessore Calabrese: «L’obiettivo è rimettere al centro la dignità della persona, offrendo ai giovani risposte concrete e percorsi di crescita reali affinché non siano più costretti ad abbandonare la propria terra»
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L’annuncio

Dopo 10 anni d’attesa ripartono i lavori per il viadotto di Guardavalle, la Provincia: «Iter sbloccato»

Il completamento dell’opera reso possibile grazie allo stanziamento di 810mila euro da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti. I lavori termineranno la prossima estate
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Contrasto alla povertà, dalla Regione dieci milioni in voucher per anziani, minori e disabili. Ecco come funziona

Saranno i comuni ad applicarla attraverso la sottoscrizione di un accordo e la redazione di una graduatoria
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«L’acqua ha un valore e va pagata dagli agricoltori»: il bilancio di Giovinazzo dopo due anni di Consorzio di Bonifica

Il commissario straordinario sottolinea la necessità di migliorare l’efficienza del servizio e le criticità sul fronte finanziario: i conti chiudono con un disavanzo «dovuto alle mancate entrate dei ruoli». In sesta commissione la proposta di legge di modifica dell’ente consortile: «Ci sono cose da rivedere»
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L’iniziativa

Frodi online, a Catanzaro un incontro per prevenire i rischi della rete: informati, preparati, reagisci

L’iniziativa per innalzare il livello dell’alfabetizzazione digitale. «Urgente una azione strutturata di formazione e sensibilizzazione»
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