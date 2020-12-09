Catanzaro si prepara al passaggio del Giro d’Italia 2020
Anche la città di Catanzaro sarà interessata dal passaggio del Giro d’Italia nella tappa che il prossimo 7 ottobre partirà da Mileto e terminerà a Camigliatello Silano. A breve, l’avvio dei lavori di ripristino del manto stradale.
La sua firma è ormai di primo livello del panorama dello sport nazionale. Dal calcio giocato ai grandi eventi sportivi fino ai libri su Marco Pantani. I pronostici sui possibili protagonisti della Corsa rosa e la promessa di essere nella sua città per la prima tappa tutta italiana. E poi i giallorossi...
Calabresi senza pressioni di classifica, pugliesi costretti a fare risultato in una corsa salvezza ancora apertissima quando si è giunti ormai al 38° turno di campionato cadetto che è in programma l’8 maggio
Il 12 maggio la Catanzaro-Cosenza inaugura il capitolo italiano della corsa rosa, il giorno dopo ecco la Praia a Mare-Potenza. Scuole chiuse, strade rifatte e migliaia di tifosi attesi lungo il percorso
La squadra di Stranges chiude in vetta con 69 punti dopo il 6-1 al Rende, e conquista il pass per l’Eccellenza. Play out tra Cotronei e Rende, mentre retrocede l’Amantea. I verdetti dell’utlimo turno della regular season