Social
Home page>Video>Sport>Catanzaro si prepara al ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Catanzaro si prepara al passaggio del Giro d’Italia 2020

Anche la città di Catanzaro sarà interessata dal passaggio del Giro d’Italia nella tappa che il prossimo 7 ottobre partirà da Mileto e terminerà a Camigliatello Silano. A breve, l’avvio dei lavori di ripristino del manto stradale.
9 dicembre, 2020
ULTIMA ORA
Serie B

Gli Ultras Catanzaro chiamano a raccolta il popolo giallorosso per la gara contro l’Avellino: «Trasformiamo il Ceravolo in un inferno»

Diffuso un manifesto sui social della Curva Massimo Capraro con l’invito ad arrivare in anticipo e si avere un vessillo in ogni mano: «Per l’onore della città»
Giampaolo Cristofaro
Gli Ultras Catanzaro\u00A0chiamano a raccolta il popolo giallorosso per la gara contro l’Avellino: «Trasformiamo il Ceravolo in un inferno»\n
Si parte

Giro d’Italia in Calabria, Fiorita: «Per Catanzaro è un’occasione di festa e orgoglio»

Inaugurato oggi il “Giroland e Green Fun Village” sul lungomare Stefano Pugliese in vista della partenza della tappa del 12 maggio che condurrà la carovana rosa a Cosenza
Francesco Roberto Spina
Giro d’Italia in Calabria, Fiorita: «Per Catanzaro è un’occasione di festa e orgoglio»\n
L’intervista

Prima Categoria, 90 minuti da brivido per la Promosport. Lucchino: «Spareggio per la vetta? Non ci pensiamo, c'è ancora una gara»

A una giornata dalla fine, i lametini guidano la classifica insieme alla Silana. Il ds: «Abbiamo avuto qualche problemino, l'umore adesso è buono. Dobbiamo rimanere concentrati»
Vincenzo Primerano
Prima Categoria, 90 minuti da brivido per la Promosport. Lucchino: «Spareggio per la vetta? Non ci pensiamo, c'è ancora una gara»\n
Serie B

Il Bari vince a Catanzaro e conquista i playout: al “Ceravolo” finisce 3-2 per i pugliesi

I giallorossi chiudono la regular season con una sconfitta casalinga contro un squadra più motivata. Ora sguardo rivolto al primo turno playoff con l’Avellino
Giampaolo Cristofaro
Il Bari vince a Catanzaro e conquista i playout: al “Ceravolo” finisce 3-2 per i pugliesi\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici

10 maggio 2026
Ore 16:00
Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici
Sport

Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa

10 maggio 2026
Ore 11:58
Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa
Società

A Soverato "Rispetta la strada, rispetta la vita"

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Soverato \"Rispetta la strada, rispetta la vita\"
Società

Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio

9 maggio 2026
Ore 12:28
Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio
Società

A Soverato "Rispetta la strada, rispetta la vita"

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Soverato \"Rispetta la strada, rispetta la vita\"
Società

Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio

9 maggio 2026
Ore 12:28
Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio
Politica

Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici

10 maggio 2026
Ore 16:00
Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici
Sport

Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa

10 maggio 2026
Ore 11:58
Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa
Società

A Soverato "Rispetta la strada, rispetta la vita"

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Soverato \"Rispetta la strada, rispetta la vita\"
Società

Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio

9 maggio 2026
Ore 12:28
Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio
Politica

Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici

10 maggio 2026
Ore 16:00
Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici
Sport

Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa

10 maggio 2026
Ore 11:58
Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa
Ultima di campionato

Serie B: il Catanzaro chiude la regular season al Ceravolo, Bari a caccia dei playout

La squadra di Aquilani prepara la post season, mentre i biancorossi hanno bisogno di un risultato per continuare a sperare nella salvezza. Fischio d’inizio alle 20.30
Redazione Sport
Serie B: il Catanzaro chiude la regular season al Ceravolo, Bari a caccia dei playout\n
A Roccelletta di Borgia

Ultimo giorno di gare al IX Mondiale di Pesca Surf Casting nel Catanzarese: sprint finale per il titolo

Dopo il raduno al Parco e le prove sugli arenili di San Sostene e di Giovino nel capoluogo

Nico De Luca
Ultimo giorno di gare al IX Mondiale di Pesca Surf Casting nel Catanzarese: sprint finale per il titolo
Serie B

Catanzaro-Bari, Aquilani tiene alta la guardia: «Sarà una partita da prendere con le molle»

I giallorossi chiudono la stagione regolare al “Ceravolo” contro la squadra pugliese in corsa salvezza. Possibili rotazioni in vista dei playoff, ma il tecnico chiede massima attenzione
Redazione Sport
Catanzaro-Bari, Aquilani tiene alta la guardia: «Sarà una partita da prendere con le molle»\n
sport e territorio

L’arte in campo: l’US Catanzaro celebra Mimmo Rotella con la nuova maglia "Pace e Profezia"

Il third kit 2026/27 non è solo una divisa di gioco, ma un esperimento di marketing culturale che porta la storia dell'arte del Novecento fuori dai musei e dentro lo stadio "Nicola Ceravolo"
Redazione
L’arte in campo: l’US Catanzaro celebra Mimmo Rotella con la nuova maglia \"Pace e Profezia\"\n
Giro d’Italia 2026

Giornalismo, Ciclismo e il Catanzaro: le tre passioni del caposervizi Francesco Ceniti

La sua firma è ormai di primo livello del panorama dello sport nazionale. Dal calcio giocato ai grandi eventi sportivi fino ai libri su Marco Pantani. I pronostici sui possibili protagonisti della Corsa rosa e la promessa di essere nella sua città per la prima tappa tutta italiana. E poi i giallorossi...
Nico De Luca
Giornalismo, Ciclismo e il Catanzaro: le tre passioni\u00A0del caposervizi Francesco Ceniti\n
Calcio

Ultima curva di Serie B: il Catanzaro guarda già ai playoff, il Bari cerca ossigeno. Al Ceravolo 90 minuti decisivi

Calabresi senza pressioni di classifica, pugliesi costretti a fare risultato in una corsa salvezza ancora apertissima quando si è giunti ormai al 38° turno di campionato cadetto che è in programma l’8 maggio
Gp. C.
Ultima curva di Serie B:\u00A0il Catanzaro guarda già ai playoff, il Bari cerca ossigeno.\u00A0Al Ceravolo 90 minuti decisivi\n
Verso l’appuntamento

Giro d’Italia 2026, ritorno in Calabria dopo quattro anni: due tappe tra mare, montagne e passione per il ciclismo

 Il 12 maggio la Catanzaro-Cosenza inaugura il capitolo italiano della corsa rosa, il giorno dopo ecco la Praia a Mare-Potenza. Scuole chiuse, strade rifatte e migliaia di tifosi attesi lungo il percorso

Francesco Roberto Spina
Giro d’Italia 2026, ritorno in Calabria dopo quattro anni: due tappe tra mare, montagne e passione per il ciclismo
pronti alla partenza

Giro d’Italia 2026, Catanzaro si prepara al grande evento: svelato il percorso cittadino

Il capoluogo calabrese protagonista il 12 maggio: partenza alle 13.40 dal Parco della Biodiversità “Michele Traversa”
Redazione
Giro d’Italia 2026, Catanzaro si prepara al grande evento: svelato il percorso cittadino\n
11 in Campo

Calcio e giovani, Antognoni a LaC: «Italia, più coraggio sui talenti. Bene il Catanzaro»

Ospite di “11 in Campo”, l’ex regista azzurro e della Fiorentina, ripercorre il trionfo del 1982 e indica la via per il futuro, promuovendo il progetto giallorosso: «Aquilani scelta di qualità»
Vincenzo Primerano
Calcio e giovani, Antognoni a LaC: «Italia, più coraggio sui talenti. Bene il Catanzaro»\n
il penultimo turno

Prima Categoria, in archivio la penultima giornata: Real Montepaone a un passo dalla promozione. Siderno e Guardavalle ai playoff

Pioggia di gol nel derby tutto vibonese tra Pol. Spilinga e Stella Mileto ma con nulla in palio. A vincere sono i biancorossi che rimontano il doppio svantaggio ed esultano per 2-4
Vincenzo Primerano
Prima Categoria, in archivio la penultima giornata: Real Montepaone a un passo dalla promozione. Siderno e Guardavalle ai playoff\n
Verdetti finali

Promozione A: Plm Morrone campione, play off Mesoraca-Sersale. Si salva l’Acri

La squadra di Stranges chiude in vetta con 69 punti dopo il 6-1 al Rende, e conquista il pass per l’Eccellenza. Play out tra Cotronei e Rende, mentre retrocede l’Amantea. I verdetti dell’utlimo turno della regular season
Francesco Roberto Spina
Promozione A:\u00A0Plm Morrone campione, play off Mesoraca-Sersale. Si salva l’Acri\n
Calcio a 5

Soverato Futsal travolto dall’Itria: 0-17 nell’andata playout e retrocessione a un passo

Sconfitta pesantissima sul neutro del PalaBotteghelle per i biancorossi, mai in partita. Il ritorno in Puglia richiederà un’impresa fuori da ogni logica
Redazione
Soverato Futsal travolto dall’Itria: 0-17 nell’andata playout e retrocessione a un passo\n
Basket

Playoff B Interregionale, Academy Catanzaro a Viterbo per gara 1: sfida alla Stella Azzurra

Alle 18.30 i giallorossi aprono la post season contro una delle squadre più solide del campionato. Trasferta insidiosa contro i laziali quarti in regular season
Redazione
Playoff B Interregionale, Academy Catanzaro a Viterbo per gara 1: sfida alla Stella Azzurra\n
l’appuntamento

Campionato italiano Wingfoil 2026, conclusa con successo a Gizzeria la prima giornata della seconda tappa

Il vento, tra i 12 e i 20 nodi, ha accompagnato i rider con continuità, permettendo di disputare regate tecniche e combattute, senza interruzioni

Redazione
Campionato italiano Wingfoil 2026, conclusa con successo a Gizzeria la prima giornata della seconda tappa
tutto in 90 minuti

Finale thriller in Promozione A: Morrone padrona del destino, inseguono Mesoraca e Sersale

Domenica decisiva per il salto in Eccellenza. Sfide incrociate e pressione altissima, mentre la lotta playoff e salvezza resta apertissima. Ecco il programma completo del 30esimo turno
Franco Sangiovanni
Finale thriller in Promozione A: Morrone padrona del destino, inseguono Mesoraca e Sersale\n
show da 1000 cavalli

Oltre 30 Ferrari invadono Vibo Marina: successo per l’evento del Club Catanzaro al ristorante Lapprodo

Le supercar arrivano da tutta la regione e animano la costa vibonese, con tappa al ristorante L’Approdo grazie alla partnership con il direttore Francesco Iellamo
Redazione
Oltre 30 Ferrari invadono Vibo Marina: successo per l’evento del Club Catanzaro al ristorante Lapprodo\n
Serie B

Il Catanzaro cade a Palermo, ai giallorossi non basta un Pittarello inarrestabile con i suoi 2 gol: finale 3-2

I rosanero ribaltano due volte lo svantaggio al “Barbera” e la spuntano nel finale grazie a un rigore trasformato da Pohjanpalo dopo intervento del Var. Partita ricca di errori e colpi di scena
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro cade a Palermo, ai giallorossi non basta un Pittarello inarrestabile con i suoi 2 gol: finale 3-2\n
L’intervista

Dilettanti, tra i protagonisti di questa stagione anche mister Magarò: «La vittoria della Coppa Italia Dilettanti mi riempie di orgoglio»

Il giovane tecnico, dopo la parentesi con la DB Rossoblù Luzzi, inizia a guardarsi intorno: «Mi sto aggiornando ogni giorno. Sono ambizioso e mi piace la programmazione»
Vincenzo Primerano
Dilettanti, tra i protagonisti di questa stagione anche mister Magarò: «La vittoria della Coppa Italia Dilettanti mi riempie di orgoglio»\n
Prima Categoria

Real Montepaone e Roccella, fattore campo decisivo: domenica possibile stagione interna senza sconfitte

Undici vittorie e due pareggi, su tredici gare, per la capolista gialloverde. Nove successi e quattro pari invece per i roccellesi
Vincenzo Primerano
Real Montepaone e Roccella, fattore campo decisivo: domenica possibile stagione interna senza sconfitte\n
Serie B

Il Catanzaro a Palermo, Aquilani guarda ai playoff: «Partita che conta poco ma serve per crescere». Ultime e convocati

Penultima giornata di Serie B dove i giallorossi si presentano senza pressione ma con idee chiare. Il tecnico sugli avversari: «È una squadra costruita per andare in Serie A, sarà una gara complicata»
Gp. C.
Il Catanzaro a Palermo,\u00A0Aquilani guarda ai playoff: «Partita che conta poco ma serve per crescere». Ultime e convocati\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Davanti al gup

Voti alterati al Liceo Scientifico di Lamezia, in nove rinviati a giudizio. L’ex dirigente sceglie il rito abbreviato – NOMI

2
Dita incrociate

Bimba di 8 mesi in pericolo di vita trasferita da Catanzaro al Gaslini di Genova con un volo d'urgenza

3
Operazione dei Carabinieri

Rifiuti speciali, carcasse d’auto, gomme ed un cavallo: chiusa discarica abusiva

4
Qualche modifica

Giro d’Italia: il programma definitivo degli eventi da oggi al giorno della partenza

5
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari