La competizione ha visto la partecipazione delle migliori atlete provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Molise e Basilicata

L’Assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Antonio Battaglia, esprime grande soddisfazione e orgoglio per il prestigioso risultato ottenuto dalla giovane ginnasta catanzarese Chiara Corradino, che ha conquistato la medaglia d’argento alla gara di Zona Tecnica 5 di ginnastica ritmica, svoltasi il 28 e 29 marzo a Chieti, in Abruzzo.

La competizione ha visto la partecipazione delle migliori atlete provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Molise e Basilicata, rappresentando un importante banco di prova nel calendario agonistico della Federazione Ginnastica d’Italia. Tra le protagoniste anche Alessandra Coppola, entrambe giovanissime ginnaste – rispettivamente di 16 e 15 anni – cresciute nel vivaio della Società Kines di Catanzaro.

In un contesto di altissimo livello tecnico, Chiara Corradino ha saputo distinguersi con una prestazione di grande valore, conquistando un meritatissimo secondo posto, a pochissimi centesimi dalla medaglia d’oro. Un risultato che le consente di ottenere il pass per la fase nazionale, in programma nuovamente a Chieti alla fine del mese di aprile. Ottima anche la prova di Alessandra Coppola, che si è classificata settima, confermando il suo percorso di crescita sportiva e dimostrando talento e determinazione in una competizione di grande prestigio.

Le due atlete fanno parte della squadra agonistica della Società Kines, guidata con professionalità e passione dalle tecniche Alice Manfredi, Giusi Crimi, Marialuisa Davoli, Simona Villella e Alessandra Arnò, che continuano a lavorare per la formazione sportiva e personale delle giovani ginnaste, accompagnandole nelle competizioni previste dal calendario federale. “Questo importante risultato rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la città di Catanzaro,” dichiara l’Assessore allo Sport Antonio Battaglia. “Chiara e Alessandra sono l’esempio di come talento, impegno e dedizione possano portare a traguardi significativi. A loro, alle famiglie, alle tecniche e alla Società Kines rivolgo le più sentite congratulazioni dell’Amministrazione comunale, con l’augurio di ulteriori successi nella fase nazionale”.