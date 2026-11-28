Nella 12esima gara del campionato per la capolista Cassano Sybaris il prossimo impegno è in trasferta contro il Campora, undicesimo a 11 punti e battuto 1 a 0 dal Mesoraca nell'ultimo turno. Fuori casa il Cassano Sybaris ha vinto quattro partite su cinque e ha segnato 11 gol, il Campora sul proprio campo ha vinto una sola volta, con due pareggi e due sconfitte.

La partita che può cambiare la zona playoff, nell’anticipo del sabato, è quella tra Bisignano e Corigliano. Il Bisignano viene dal 2 a 1 sul campo del City Rende ed è ancora imbattuto in casa, con tre vittorie e due pareggi in cinque gare. Il Corigliano Marca ha vinto le ultime tre partite e in trasferta ha un bilancio di tre successi e due sconfitte. Tra le due squadre c'è un solo punto.

Il Rocca di Neto va invece sul campo della Silana. Con 6 reti subite ha ancora la difesa migliore del campionato, e in trasferta non ha mai perso, anche se in cinque partite ha vinto una volta sola e pareggiato le altre quattro. La Silana è quattordicesima a 9 punti dopo l'1 a 0 sul campo del San Fili, la sua terza vittoria in campionato. Tutte e tre sono arrivate lontano da casa, mentre davanti al proprio pubblico la squadra ha perso le cinque partite giocate.

Proprio il San Fili, nono a 13 punti, fa visita alla Soccer Montalto. La squadra di casa in cinque gare interne ha raccolto quattro vittorie e un pareggio, il San Fili in trasferta ha perso quattro partite e l'unica vittoria è quella ottenuta a tavolino a Corigliano.

Il Cotronei cerca di ripartire dopo la sconfitta sul campo del Rocca di Neto, la seconda della stagione, e riceve il City Rende. In casa non ha mai perso e ha il miglior attacco del girone con 25 gol. Il City Rende ha perso in casa contro il Bisignano ed è sceso all'ottavo posto a 13 punti. In trasferta ha vinto due volte, pareggiato una e perso due.

Nel secondo anticipo della giornata, al settimo posto adesso c'è il Kratos Bisignano. L'1 a 0 sull'Acri gli ha fatto guadagnare quattro posizioni e lo ha portato a 14 punti. In casa non ha mai perso, con quattro vittorie e due pareggi, ma ora va sul campo del P Donato Taverna e lontano da casa ha perso tutte e cinque le partite. Il P Donato Taverna è ultimo con 6 punti dopo la sconfitta con il Corigliano Marca, e sul proprio campo non ha ancora vinto.

Più in basso lo Scandale, decimo a 12 punti dopo l'1 a 0 subito sul campo dello Scalea, ospita il Mesoraca. Con il successo sul Campora il Mesoraca è salito a 8 punti e ha lasciato l'ultimo posto, ma in trasferta non ha mai vinto e in cinque partite ha segnato 2 gol. Lo Scandale in casa ha vinto due gare, ne ha pareggiata una e perse due.

L'ultima partita del turno è uno scontro diretto per la salvezza tra Acri e Scalea. L'Acri è dodicesimo a 11 punti e sul campo del Kratos Bisignano ha perso la prima partita in trasferta della stagione. In casa ha perso tutte e cinque le gare con 21 gol subiti. I rossoneri, però, domenica ritroveranno il terreno di gioco del “Pasquale Castrovillari” di Acri, tornato a disposizione dopo il rifacimento del manto erboso. Lo Scalea ha battuto 1 a 0 lo Scandale ed è tredicesimo a 9 punti, che senza la penalizzazione sarebbero 12. Fuori casa ha vinto una sola partita su cinque. Con la vittoria dello Scalea e di Silana e Mesoraca, il margine dell'Acri sulla squadra che lo segue è sceso da cinque a due punti.