Us Catanzaro, Turati per la panchina giallorossa

Dalla trattativa che potrebbe portare Claudio Lotito alla guida amaranto ai dubbi societari della Vibonese, passando per il progetto Sambiase e l'entusiasmo del Praiatortora: il punto sulle cinque rappresentanti regionali nel prossimo campionato
Durante la trasmissione L’aria che tira, il direttore del Corriere dello Sport, incalzato dal conduttore David Parenzo, è intervenuto sulle difficoltà della Nazionale, elogiando allo stesso tempo il lavoro del club calabrese, giunto a un passo dalla Serie A grazie a un mix perfetto di giocatori giovani e italiani
La notizia della richiesta avanzata al Comune del capoluogo è confermata da fonti qualificate. Tra impianti indisponibili e tempi strettissimi per l'iscrizione, il club rossoblù ha sondato anche una soluzione che fino a poco tempo fa sembrava impensabile
Dopo l'addio di Alberto Aquilani, il club giallorosso valuta con attenzione il profilo dell'allenatore reduce dall'esperienza alla Juve Stabia. Lo stallo nella trattativa tra Pagliuca e il Cesena potrebbe favorire l'inserimento dei giallorossi
VIDEO| L’iniziativa, ideata dal giornalista Insardà con l’appoggio del presidente LND-Figc Mirarchi, ha avvicinato il talento del Catanzaro ai giovani lanciando messaggi positivi ai ragazzi delle Scuole calcio calabresi
Dalla serie B con i giallorossi alla maglia azzurra, il calciatore di Africo racconta sacrifici, famiglia e passione. Un messaggio ai suoi coetanei: con cuore, lavoro e determinazione anche i traguardi più grandi sono possibili