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Us Catanzaro, Turati per la panchina giallorossa

Il Catanzaro riparte da Marco Turati. L'ex tecnico del Siracusa è la scelta della società giallorossa per aprire il nuovo ciclo dopo l'esperienza di Alberto Aquilani.

20 giugno, 2026
ULTIMA ORA
L’intervista

Dilettanti, il Sersale pianifica il futuro. Schipani: «Pronti nuovi imprenditori locali a dare linfa al progetto»

La compagine giallorossa, ritornata in Eccellenza dopo tre anni di assenza, programma il nuovo campionato. Il presidente: «Orgogliosi di quello che stiamo facendo»
Vincenzo Primerano
Dilettanti, il Sersale pianifica il futuro. Schipani: «Pronti nuovi imprenditori locali a dare linfa al progetto»\n
possibile ritorno

Vigor Lamezia alla ricerca di un allenatore: possibile un clamoroso ritorno di fiamma con il cileno Jorge Vargas

La compagine lametina sta monitorando direttore sportivo (Ramondino?) e allenatore. Il cileno ha già allenato questi colori nel 2021
Vincenzo Primerano
Vigor Lamezia alla ricerca di un allenatore: possibile un clamoroso ritorno di fiamma con il cileno Jorge Vargas\n
news e trattative

Vigor Lamezia, giorni decisivi per il futuro: spunta Ramondino per il ruolo di ds

La società è al lavoro per ricostruire l'organigramma in vista dell'iscrizione alla Serie D. Tra le ipotesi per la direzione sportiva prende quota il nome dell'ex Vibonese Francesco Ramondino
Vincenzo Primerano
Vigor Lamezia, giorni decisivi per il futuro: spunta Ramondino per il ruolo di ds\n
L’assetto dirigenziale

Dilettanti, il Sersale annuncia il nuovo organigramma societario per la stagione 2026/27: ecco tutti i nomi e i ruoli

Alla presidenza ci sarà il duo composto da Giuseppe e Domenico Schipani, vicepresidenti saranno Francesco Calderazzo e Pasquale Marrazzo
Vincenzo Primerano
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news e trattative

Reggina verso il nuovo corso, Vibonese in bilico: ecco come si muovono le calabresi di Serie D

Dalla trattativa che potrebbe portare Claudio Lotito alla guida amaranto ai dubbi societari della Vibonese, passando per il progetto Sambiase e l'entusiasmo del Praiatortora: il punto sulle cinque rappresentanti regionali nel prossimo campionato
Vincenzo Primerano
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La svolta

Il Catanzaro accelera sulla scelta dell’allenatore: Marco Turati sempre più vicino alla firma

Dopo il raffreddamento di altre piste, la dirigenza giallorossa sembra orientata a puntare sull'ex tecnico del Siracusa per programmare la prossima stagione di Serie B
Redazione Sport
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Il recordman

Basket, dal debutto nel 1996 al record di presenze: l’arbitro calabrese Carmelo Lo Guzzo si ritira dopo 30 stagioni in Serie A

Il direttore di gara originario di Catanzaro ha arbitrato la sua ultima partita nella finale scudetto tra Milano e Venezia. Chiude una carriera da primatista assoluto del basket italiano
F.R.S.
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Le dichiarazioni

Il “modello Catanzaro” sbarca su La7, Zazzaroni: «Vorrei vederlo applicato al calcio italiano»

Durante la trasmissione L’aria che tira, il direttore del Corriere dello Sport, incalzato dal conduttore David Parenzo, è intervenuto sulle difficoltà della Nazionale, elogiando allo stesso tempo il lavoro del club calabrese, giunto a un passo dalla Serie A grazie a un mix perfetto di giocatori giovani e italiani
Antonino Casadonte
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Catanzaro, ore decisive per la panchina: Possanzini resta in pole mentre il mercato entra nel vivo

La società giallorossa accelera la programmazione della nuova stagione. Pagliuca resta tra i candidati, Galloppa si allontana e Favasuli continua ad attirare l’interesse dei club di Serie A.
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Us Catanzaro, Iemmello: «Dopo Monza volevo smettere, ma continuerò a inseguire la Serie A»

Dalla commozione per il sogno sfumato alla voglia di ripartire. Il bomber delle Aquile racconta il dolore per la finale playoff persa: «Le mie lacrime erano quelle della città e di tutta la squadra»
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Accademia Centrale Wushu Catanzaro: 145 medaglie allo Spring Dragon 2026

S tratta del più importante torneo open d’Europa e uno dei più prestigiosi al mondo, che si è svolto nel capoluogo lo scorso weekend
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La nazionale maschile di pallavolo attesa a Lamezia per un test match internazionale contro la Tunisia

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Lamezia, il Palascherma apre con la Nazionale paralimpica

Per una settimana la città della Piana diventa capitale della disciplina con gare, dibattiti ed intitolazione della cupola in via Amendola

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Cosenza senza stadio, Guarascio prova anche la carta Ceravolo di Catanzaro

La notizia della richiesta avanzata al Comune del capoluogo è confermata da fonti qualificate. Tra impianti indisponibili e tempi strettissimi per l'iscrizione, il club rossoblù ha sondato anche una soluzione che fino a poco tempo fa sembrava impensabile
Francesco Roberto Spina
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Giro Next Gen, partito da Tropea verso Crotone nella seconda tappa calabrese

Il gruppo ha preso il via poco dopo le 13. Percorso prevalentemente pianeggiante tra Tirreno e Ionio con l'unico Gpm di Marcellinara e finale adatto ai velocisti
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Calcio dilettanti, la Calabria guarda già al 2026/2027: ecco tutte le date da segnare

Il Comitato regionale della Lnd ha ufficializzato scadenze, iscrizioni e calendari della prossima stagione. Si parte il 30 agosto con la Coppa Italia
Franco Sangiovanni
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Catanzaro, lo stadio Ceravolo cambia volto: partiti i lavori per la nuova tribuna coperta – VIDEO

Avviate questa mattina le operazioni di smantellamento della copertura esistente. Il piano complessivo prevede investimenti per circa 10 milioni di euro
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Serie B

Catanzaro su Pagliuca, Polito tenta il sorpasso sul Cesena per la panchina

Dopo l'addio di Alberto Aquilani, il club giallorosso valuta con attenzione il profilo dell'allenatore reduce dall'esperienza alla Juve Stabia. Lo stallo nella trattativa tra Pagliuca e il Cesena potrebbe favorire l'inserimento dei giallorossi
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Polito resta al Catanzaro, è ufficiale: per il ds prolungamento di contratto fino a giugno 2028

Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni arriva la firma sul nuovo accordo: il direttore sportivo resterà alla guida dell’area tecnica per altre due stagioni
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la rivelazione

Festa a Catanzaro per Favasuli, il talento calabrese premiato anche da LaC: «Esempio autentico per le nuove generazioni»

Al giocatore giallorosso un riconoscimento da parte dell’editore Domenico Maduli e del giornalista Maurizio Insardà
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I piccoli calciatori incontrano Favasuli al Centro Federale di Catanzaro: «E’ fenomenale, ha 4 polmoni, ci piacciono dribbling, velocità e passaggi»

VIDEO| L’iniziativa, ideata dal giornalista Insardà con l’appoggio del presidente LND-Figc Mirarchi, ha avvicinato il talento del Catanzaro ai giovani lanciando messaggi positivi ai ragazzi delle Scuole calcio calabresi 
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