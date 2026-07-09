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Alberincanti, la "cooltura" che fa crescere i luoghi

La cultura come strumento per riscoprire il legame tra uomo e natura e coinvolgere le nuove generazioni. Presentato a Catanzaro il festival MadreTerra–InterCOOLtuRa. ALBERINCANTI, un progetto che fino a novembre porterà spettacoli, laboratori e incontri tra Catanzaro, Tiriolo e Ser

9 luglio, 2026
Tag
natura · Catanzaro
Economia e Lavoro

Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori

27 aprile 2026
Ore 12:21
Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori
VEDI TUTTI
L’approfondimento

I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»

Il progetto risale al 2025 ed è ora nella fase istruttoria per il rilascio del via libera da parte del ministero. Coinvolti cinque comuni vibonesi e tre del Catanzarese. Il legale esperto di diritto ambientale: «Serve un modello alternativo»
19 giugno 2026
Ore 04:15
I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»\n
Sanità vibonese

Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp

Il saldo cambia a da 67 a 59 dipendenti. In totale 27 lavoratori su 86 hanno deciso di mantenere il proprio contratto con l’azienda vibonese. Tra i ripensamenti anche quello di un’infermiera che però ha deciso di fare il percorso inverso entrando nei ruoli dell’ente di governance regionale
5 giugno 2026
Ore 10:37
Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp\n
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
DA NON PERDERE

Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità

La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
27 febbraio 2026
Ore 11:20
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L’approfondimento

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Riforma medici di base, l'amarezza di Occhiuto

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Psicologo a scuola, 10mila accessi

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Finanza, insediato il nuovo comandante regionale

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Verso l'esodo, il punto Anas sulle strade calabresi

24 giugno 2026
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Futuro Nazionale attrattivo anche in Calabria

10 giugno 2026
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Soverato come Siracusa: tutto pronto per le Troiane

8 luglio 2026
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25 giugno 2026
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8 luglio 2026
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Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta

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