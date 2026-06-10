Intesa tra Regione e Agea per modernizzare l'agricoltura

Economia e Lavoro

Semplificazione, stop alla burocrazia e pagamenti più rapidi per gli agricoltori calabresi. Sono i punti cardine del protocollo d'intesa siglato alla Cittadella di Catanzaro tra la Regione Calabria e l’Agea, l’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura: obiettivo modernizzare il comparto agricolo