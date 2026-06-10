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Economia e Lavoro

Intesa tra Regione e Agea per modernizzare l'agricoltura

Semplificazione, stop alla burocrazia e pagamenti più rapidi per gli agricoltori calabresi. Sono i punti cardine del protocollo d'intesa siglato alla Cittadella di Catanzaro tra la Regione Calabria e l’Agea, l’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura: obiettivo modernizzare il comparto agricolo

10 giugno, 2026
Tag
regione calabria · Agea · agricoltura calabria
Economia e Lavoro

Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella

12 novembre 2025
Ore 18:50
Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella
Sanità vibonese

Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp

Il saldo cambia a da 67 a 59 dipendenti. In totale 27 lavoratori su 86 hanno deciso di mantenere il proprio contratto con l’azienda vibonese. Tra i ripensamenti anche quello di un’infermiera che però ha deciso di fare il percorso inverso entrando nei ruoli dell’ente di governance regionale
Enrico De Girolamo
5 giugno 2026
Ore 10:37
Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp\n
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
Enrico De Girolamo
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
sanità digitale

Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici

La fusione tra Sinapsys e Aicof rafforza il presidio industriale del Gruppo che riunisce 350 professionisti nelle sedi di Roma, Cagliari, Palermo e Catanzaro, nei progetti strategici della PA
12 gennaio 2026
Ore 11:04
Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici\n