Sulla Riviera dei Tramonti il Rivale Beach Club del Riva Restaurant propone un’estate all’insegna di relax, mare e gusto: spiaggia esclusiva, piscina, aperitivi al tramonto e una proposta gastronomica pensata per accompagnare ogni momento della giornata

Ci sono estati che passano veloci e altre che lasciano il segno. Estati fatte di tramonti che sembrano dipinti, di giornate che sembrano non finire mai, di sapori che raccontano il mare e di momenti che diventano ricordi preziosi.

Sulla Riviera dei Tramonti esiste un luogo dove tutto questo prende forma: è il Rivale Beach Club, lo stabilimento balneare del Riva Restaurant, una location esclusiva affacciata sul mare dove relax, ospitalità e gusto si incontrano per regalare un’esperienza indimenticabile.

Affacciato sulle acque cristalline della costa tirrenica, in una località premiata con la prestigiosa Bandiera Blu, riconoscimento internazionale che valorizza la qualità delle acque, l’attenzione all’ambiente e i servizi dedicati ai visitatori, il Rivale è molto più di uno stabilimento balneare: ogni esperienza è progettata per offrire il massimo del relax.

La spiaggia dispone di postazioni curate e confortevoli, con ombrelloni standard e soluzioni king size dedicate a chi desidera maggiore spazio, privacy e servizi esclusivi. Un ambiente elegante e accogliente dove trascorrere l'intera giornata a pochi passi dal mare.

A rendere ancora più completa l'esperienza c'è la piscina di acqua dolce, uno degli spazi più apprezzati della struttura. Circondata da gazebo attrezzati con chaise longue, comodi letti e raffinati salottini, rappresenta un'alternativa ideale alla spiaggia per chi cerca tranquillità, benessere e momenti di puro relax. Un luogo dove rilassarsi al sole, leggere un libro, sorseggiare un cocktail o semplicemente godersi l'atmosfera esclusiva del beach club.

Il Gillian Beach & Sunset Café è l’area food & beverage del Rivale. La novità principale del 2026 è che gli ospiti potranno gustare ad ogni ora del giorno le pizze appena sfornate, a portafoglio, low carb o sottili e croccanti a seconda della preferenza. Dallo spuntino mattutino, alla classica pausa pranzo, ad un aperitivo al tramonto, ad una cena informale vista mare, la pizza rappresenta una proposta unica e adatta a ogni momento della giornata.

A rendere ancora più golosa l’estate del Rivale è la pizza alla Nutella, una specialità perfetta da gustare anche colazione.

Per chi desidera un percorso gastronomico più ricercato o più leggero, a due passi dallo stabilimento balneare vi è il Riva Restaurant. Disponibile a pranzo per gli ospiti il Light Lunch con delle proposte leggere tra cui insalate, friselle e stuzzichini di pesce, in alternativa il menù con specialità à la carte, dalla cucina contemporanea di pesce Riva.

Tra il suono delle onde, la vista sul mare, i colori del tramonto e i sapori dell'estate, il Rivale Beach Club si conferma un punto di riferimento per chi desidera trascorrere le proprie giornate in una location esclusiva. Un luogo dove il mare incontra il relax, il gusto accompagna ogni momento della giornata e il tramonto diventa uno spettacolo da vivere ogni sera.