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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
Lo spettacolo

Torna a Catanzaro Matteo Belli, sul palco del Teatro Comunale con “Solità”: tra teatro, formazione e applausi

Lo spettacolo definito dallo stesso autore un “cabaret spirituale”, è un monologo che va oltre la dimensione tradizionale del racconto individuale. Una vera e propria costellazione di personaggi

Redazione
Torna a Catanzaro Matteo Belli, sul palco del Teatro Comunale con “Solità”: tra teatro, formazione e applausi
Struggente ricordo

La Cineteca della Calabria: “Turrà uomo e artista meraviglioso, omaggiarlo è obbligo morale”

Attanasio, Cosco e Levato ripercorrono i tratti cinematografici del collega scomparso stamane a Roma.

Redazione
La Cineteca della Calabria: “Turrà uomo e artista meraviglioso, omaggiarlo è obbligo morale”
L’intervista

Saverio Miceli presenta “Nascere donna”: «Un viaggio fotografico che fa emergere le storie più silenziose»

Il ginecologo di Catanzaro debutta con un libro fotografico sull’universo femminile, realizzato viaggiando: «In alcuni luoghi nascere donna significa lottare da subito». Tra immagini e storie, denuncia infibulazione e matrimoni precoci
Riccardo Montanaro
Saverio Miceli presenta “Nascere donna”: «Un viaggio fotografico che fa emergere le storie più silenziose»\n
un aiuto concreto

Progetto A.S.C.O.L.T.A., un anno accanto alle donne: il percorso del Centro antiviolenza “Mondo Rosa” 

Si tratta di un investimento concreto sul rafforzamento dei servizi di contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di intervenire prima che le situazioni di abuso possano produrre conseguenze irreparabili
Redazione
Progetto A.S.C.O.L.T.A., un anno accanto alle donne: il percorso del Centro antiviolenza “Mondo Rosa”\u00A0\n

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spettacolo

AMA Calabria, standing ovation a Catanzato per Pippo Pattavina con “Il piacere dell'onestà”

Una messa in scena coinvolgente e umanamente nitida accompagnata dalla forza semplice e tagliente del testo di Luigi Pirandello
Redazione
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Cultura

Prorogato il termine per la domanda di iscrizione ai corsi per animatore di comunità, wine box e cucina tradizionale del Gal Serre Calabresi

I corsi si svolgeranno presso la sede di Via Foresta a Chiaravalle Centrale. Diversi gli sbocchi offerti dal percorso di formazione 

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L’EVENTO

Catanzaro, Performing Fest chiude in grande con Alfredo Jaar

Nella sua lectio magistralis, l’artista cileno ha creato un rapporto diretto con il pubblico. Dopo due anni di lavoro, i risultati del progetto sono soprattutto legati al ruolo che l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro si è costruita anche oltre i confini nazionali

Redazione
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Turismo sostenibile

“Sud e Futuri - Oltre il mare”: il 19 e 20 marzo a Scilla l’evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia

L’obiettivo è stimolare un dibattito sul turismo sostenibile che sia in grado di attrarre visitatori non solo per la stagione estiva ma tutto l’anno. Ecco il programma dell’iniziativa
Redazione Attualità
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L’arte per tutti

A Catanzaro Strade di velluto: il progetto di street art con Massimo Sirelli che unisce inclusione e memoria storia

Giovani con sindrome di Down e autismo saranno coinvolti in un laboratorio creativo che porterà alla realizzazione di interventi artistici diffusi nello spazio urbano del centro storico
Redazione
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PAROLE ED EMOZIONI

Luna Bugiarda: il viaggio di Emma tra dipendenza affettiva e rinascita nell’ultimo romanzo della scrittrice catanzarese Concetta Talotta

L’opera esplora le profondità di una caduta e la fatica di una successiva rinascita, seguendo le tracce di ferite fisiche e psicologiche che la protagonista, Emma, si trova ad affrontare in una fase cruciale della propria vita
Francesco Graziano
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tra storia e bellezza

S. Andrea Apostolo dello Ionio si prepara alle giornate ai di Primavera

VIDEO ! Il 21 e 22 marzo si rinnova l’appuntamento con l’evento organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Per la provincia di Catanzaro apertura straordinaria di chiese e palazzi storici nel borgo della Monachella di San Bruno
Rossella Galati
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voci dall’arbëria

Caraffa, il cuore arbëreshë batte per l'Unicef: donata al vescovo Claudio Maniago una Pigotta con il costume del borgo di origine albanese

Recentemente il consiglio pastorale della parrocchia Santa Domenica ha deciso di adottare una speciale bambola di pezza da consegnare al presule in occasione di una sua visita nella comunità del Catanzarese
Francesco Graziano
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Su il sipario

Teatro Comunale di Catanzaro, domenica 15 marzo in scena Matteo Belli con il monologo “Solità”

L’iniziativa rientra nel cartellone “Domenica d’Incanto” che quest’anno si è arricchita di preziose collaborazioni. 
Redazione
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valorizzare l'autonomia

Il comune di Davoli punta sull’inclusione lavorativa di ragazzi speciali con il progetto “InDavoli”. Ecco la testimonianza di Marco

Il 19enne è entrato a far parte del team di un’azienda informatica del comune catanzarese
Rossella Galati
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SALUTE E CONSAPEVOLEZZA

"Non è tutto nella tua testa": la comunità di Girifalco rompe il silenzio sul dolore femminile

Dalla presentazione del libro  "Il tarantismo della vulva" di Vanessa Burdino nasce un manifesto contro il pregiudizio. L’iniziativa è stata promossa dal Comune in sinergia con il Lions Club Girifalco Terra dei Feaci
Francesco Graziano
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Vasco Rossi celebra sui social la tesi di Paolo Migliore, laureato al Conservatorio di Nocera Terinese

Il rocker di Zocca condivide sul suo profilo Instagram lo studio dedicato al suo “Fronte del palco”: «Congratulazioni. Hai fatto davvero un ottimo lavoro»
Giampaolo Cristofaro
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voci dall’arbëria

Caraffa di Catanzaro, la lingua arbëreshë torna sui banchi: un vocabolario per custodire l'identità

Consegnata agli studenti del plesso scolastico della comunità di origine albanese la pubblicazione realizzata da Luigi Gregorio Comi. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale su impulso del presidente del consiglio con delega alla cultura Serena Notaro
Francesco Graziano
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diventare esperto di vini

Al via i corsi per diventare Sommelier al riva Restaurant di Falerna, sede FISAR Catanzaro  

Diventare un sommelier certificato e realizzare il sogno di conoscere e valutare correttamente le caratteristiche dei vini è ora possibile anche a Catanzaro  
Redazione
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rete integrata territoriale

Infanzia al centro: tra il Basso Ionio Catanzarese e le Preserre attiva una rete di servizi educativi e di sostegno per la fascia 0-6 anni

Il programma punta a favorire il benessere delle famiglie, rafforzare la qualità dell’offerta educativa e migliorare l’accessibilità ai servizi
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Sun Spirit: a Feroleto Antico riflettori puntati sul progetto che mette insieme i produttori calabresi di liquori

Più di 30 le aziende aderenti all'iniziativa, nata come rassegna estiva di Fuscaldo, borgo del Tirreno cosentino

Redazione
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Il festival

Al via a Catanzaro il Performing Festival: ricerca, eventi, mostre e workshop sull’arte performativa

Si è aperta la seconda edizione della manifestazione dell’Accademia di Belle Arti calabrese: una settimana di iniziative aperte a tutti e gratuite
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Patrimonio da preservare

Zampogne, lira e tamburi: la musica delle radici in Calabria si studia a Nocera. Viaggio alla scoperta del Conservatorio Arlia

La struttura accademica che da poco tempo ha cambiato nome è una delle realtà più importanti d’Italia per la valorizzazione del patrimonio sonoro calabrese e mediterraneo
Giampaolo Cristofaro
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8 marzo al Centro sociale Fasano con la presentazione del libro “Pane, amore e Maria” di Rita Parentela

L’incontro, che coincide simbolicamente con la Giornata internazionale della donna, rappresenta un’occasione per riflettere sul valore della memoria, sul ruolo delle donne nella storia e sulla forza dei legami familiari che attraversano il tempo
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Spazio 2 apre ai giovani e alle associazioni: ecco come utilizzare il Social Innovation Hub di Palazzo Fazzari

La struttura è organizzata in quattro ambienti principali, tutti versatili e arredati in maniera modulare: comfort room, sala del camino, sala coworking e game room
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