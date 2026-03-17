Il ginecologo di Catanzaro debutta con un libro fotografico sull’universo femminile, realizzato viaggiando: «In alcuni luoghi nascere donna significa lottare da subito». Tra immagini e storie, denuncia infibulazione e matrimoni precoci
Si tratta di un investimento concreto sul rafforzamento dei servizi di contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di intervenire prima che le situazioni di abuso possano produrre conseguenze irreparabili
Nella sua lectio magistralis, l’artista cileno ha creato un rapporto diretto con il pubblico. Dopo due anni di lavoro, i risultati del progetto sono soprattutto legati al ruolo che l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro si è costruita anche oltre i confini nazionali
L’opera esplora le profondità di una caduta e la fatica di una successiva rinascita, seguendo le tracce di ferite fisiche e psicologiche che la protagonista, Emma, si trova ad affrontare in una fase cruciale della propria vita
VIDEO ! Il 21 e 22 marzo si rinnova l’appuntamento con l’evento organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Per la provincia di Catanzaro apertura straordinaria di chiese e palazzi storici nel borgo della Monachella di San Bruno
Recentemente il consiglio pastorale della parrocchia Santa Domenica ha deciso di adottare una speciale bambola di pezza da consegnare al presule in occasione di una sua visita nella comunità del Catanzarese
Dalla presentazione del libro "Il tarantismo della vulva" di Vanessa Burdino nasce un manifesto contro il pregiudizio. L’iniziativa è stata promossa dal Comune in sinergia con il Lions Club Girifalco Terra dei Feaci
Consegnata agli studenti del plesso scolastico della comunità di origine albanese la pubblicazione realizzata da Luigi Gregorio Comi. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale su impulso del presidente del consiglio con delega alla cultura Serena Notaro
L’incontro, che coincide simbolicamente con la Giornata internazionale della donna, rappresenta un’occasione per riflettere sul valore della memoria, sul ruolo delle donne nella storia e sulla forza dei legami familiari che attraversano il tempo