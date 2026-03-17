Il trasferimento del primo contingente sarebbe dovuto avvenire entro la metà di marzo ma si è ancora nel pieno delle trattative. L’intesa prevede l’assenso da parte del lavoratore e la dipendenza funzionale in caso di rifiuto
Oggi riprenderanno gli incontri in Cittadella per definire le modalità di acquisizione dei dipendenti. Il responsabile regionale ha annunciato l’assenza. In una nota stigmatizza: «Iter provocherà caos sociale e disfunzioni nel servizio»
Il focus è in programma il 13 e 14 marzo 2026 all’Hotel Perla del Porto di Catanzaro Lido ed è promosso dall’Unità Operativa Complessa di Dermatologia del presidio Pugliese dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco”
A livello sociale e anche mediatico, per troppo tempo, la fibromalgia è stata prigioniera di un paradosso: un dolore onnipresente per chi lo vive, ma “invisibile” per gli strumenti diagnostici tradizionali
Jorge Luis Cepero Aguilar e Arasay D’Angelo Pereira parteciperanno all’iniziativa organizzata nella sala concerti del Comune dall’associazione Italia-Cuba: «Mentre gli Usa esportano guerra, dall’isola caraibica si esportano diritti»
La piattaforma robotica è stata progettata per rivoluzionare la chirurgia mininvasiva. Il primario di Chirurgia, Manfredo Tedesco: «Consente ai nostri professionisti di operare secondo i più avanzati standard tecnologici globali»