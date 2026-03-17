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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
Edilizia sanitaria

Secondo pronto soccorso a Catanzaro, Iemma: «La soluzione “leggera” non rappresenta una risposta adeguata»

La vicesindaca spiega che nel piano strutturale comunale la piastra ospedaliera è stata localizzata nei pressi nel campus. E sul nuovo ospedale: «Le istituzioni devono lavorare insieme»
Redazione
Secondo pronto soccorso a Catanzaro, Iemma:\u00A0«La soluzione “leggera” non rappresenta una risposta adeguata»\n
un dono senza prezzo

Giornata mondiale del rene: donazione e trapianti. La riflessione di Aned con gli studenti di Soverato e il caso del piccolo Domenico

«Siamo convinti che dalla tragedia debba derivarne un impegno più forte per la vita: fare più trapianti e non meno, e fare sempre meglio»
Rossella Galati
Giornata mondiale del rene: donazione e trapianti. La riflessione di Aned con gli studenti di Soverato e il caso del piccolo Domenico\n
La comunicazione

Postazione 118 a Botricello, il Comune chiarisce: «Non andare nella sede per chiedere interventi o visite»

L’amministrazione ha puntualizzato che il servizio si attiva tramite richiesta telefonica al numero 112 e solo per casi urgenti
Redazione
Postazione 118 a Botricello, il Comune chiarisce:\u00A0«Non andare nella sede per chiedere interventi o visite»\n
A piccoli passi

Passaggio di 1.200 dipendenti del 118 ad Azienda Zero, firma solo una parte dei sindacati: trattativa ancora aperta

Il trasferimento del primo contingente sarebbe dovuto avvenire entro la metà di marzo ma si è ancora nel pieno delle trattative. L’intesa prevede l’assenso da parte del lavoratore e la dipendenza funzionale in caso di rifiuto
Luana Costa
Passaggio di 1.200 dipendenti del 118 ad Azienda Zero, firma solo una parte dei sindacati: trattativa ancora aperta\n

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Asp Catanzaro: «Nessun trasferimento di posti letto dall’ospedale di Soverato in altre strutture»

L’azienda sanitaria provinciale smentisce quanto denunciato dal consigliere regionale Pd, Ernesto Alecci: «Notizia del tutto infondata»
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Tutela della salute e bonifica del territorio: a Girifalco nasce lo “Sportello Nazionale Amianto”

Il servizio opererà integrandosi con quelli già esistenti. Obiettivo: creare una rete di protezione per accompagnare cittadini e imprese e semplificare ogni procedura legata alla prevenzione
Redazione
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A Catanzaro il VII congresso sulla dermatologia del terzo millennio presieduto dallo specialista Giancarlo Valenti

Appuntamento il 13 e 14 marzo con esperti e cultori della disciplina a livello nazionale
Redazione
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Trattative concluse

Passaggio 118 ad Azienda Zero, c’è l’accordo: monitoraggio semestrale e possibilità di rientro nell’azienda di provenienza

Lo rende noto la Cisl Fp al termine del tavolo delle trattative che ha registrato toni anche molto accesi. «La firma è un atto di responsabilità nei confronti dei lavoratori»
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Personale 118 ad Azienda Zero, Usb torna in piazza a Catanzaro: «Troppi aspetti poco chiari, servono garanzie per i lavoratori»

Sono riprese questa mattina in Cittadella le trattative per definire le modalità di passaggio del personale. Tra i sindacati serpeggia scetticismo e l’unione di base chiede un confronto diretto
Luana Costa
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Ospedale di Soverato, Alecci (Pd) denuncia: «Dieci posti letto di riabilitazione cancellati e spostati a Lamezia Terme»

Il consigliere regionale dem ha depositato una interrogazione per chiedere chiarimenti. «Pazienti costretti a viaggiare. Invece di essere potenziato l’ospedale è indebolito»
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Ancora polemiche

Personale 118 ad Azienda Zero, il Nursing Up non sarà al tavolo delle trattative e contesta le procedure: «Vizi di forma e di legittimità»

Oggi riprenderanno gli incontri in Cittadella per definire le modalità di acquisizione dei dipendenti. Il responsabile regionale ha annunciato l’assenza. In una nota stigmatizza: «Iter provocherà caos sociale e disfunzioni nel servizio»
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La decisione

Nuovi ospedali, il Cdm delibera la proroga dello stato d’emergenza: ancora 12 mesi per concludere gli interventi

Il precedente provvedimento era giunto a scadenza alla fine della scorsa settimana. Con ampio anticipo la Regione aveva chiesto il prolungamento della misura emergenziale. 
Luana Costa
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Sul piede di guerra

Personale 118 ad Azienda Zero, sale la tensione con i sindacati: Usb di nuovo in piazza per chiedere garanzie

In un documento l’organizzazione sindacale di base affronta i nodi che attanagliano il servizio d’emergenza con la richiesta di correttivi a tutela dei lavoratori
Redazione Attualità
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Sanità

Trasferimento del personale del 118 ad Azienda Zero, Enzo Bruno interroga Occhiuto: «Il 70% dei turni è senza medico» 

Per il consigliere regionale: «È necessario sapere come Azienda Zero intenda garantire la risposta ai bisogni di salute della popolazione calabrese in condizioni di emergenza-urgenza»
Redazione
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Prevenzione del tumore al seno: specialisti a confronto a Catanzaro in occasione dell’evento “the breast – the gyn care”

Dal supporto psicologico alle novità terapeutiche, tanti i temi al centro dell’appuntamento medico scientifico organizzato dall’oncologa Rita Marino
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Dal covid agli antibiotici, la lotta alla disinformazione di Matteo Bassetti: «La figura dell'infettivologo è fondamentale»

Lo specialista è intervenuto a Catanzaro, alla prima edizione congresso di Malattie infettive Magic 2026 organizzato all’Università Magna Graecia
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Il focus è in programma il 13 e 14 marzo 2026 all’Hotel Perla del Porto di Catanzaro Lido ed è promosso dall’Unità Operativa Complessa di Dermatologia del presidio Pugliese dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco”
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Dolore cronico, con il progetto "No Mor Pain" l’Università Magna Graecia ridisegna il futuro della terapia per il trattamento della fibromialgia

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Sanità pubblica diritto universale: a Catanzaro un incontro con l’ambasciatore e la console di Cuba

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