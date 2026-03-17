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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
L’allarme

Energia e carburanti, Ascioti (Confartigianato Calabria): «Non possiamo permetterci un’altra crisi come quella del 2022»

Con il petrolio oltre la soglia dei 100 dollari al barile, i costi rischiano di ricadere sulle piccole e medie imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie: «Fondamentali i controlli per evitare speculazioni»
Redazione Economia
Energia e carburanti, Ascioti (Confartigianato Calabria): «Non possiamo permetterci un’altra crisi come quella del 2022»\n
La mega opera

Nuova statale 106 Catanzaro-Crotone, nel 2026 previsto l’avvio dei cantieri sull’intero tracciato

È quanto emerso dall’audizione svolta nella commissione di Palazzo Campanella. Si stima la circolazione di 160 mezzi pesanti per megalotto. Il progetto prevede una ciclovia
Redazione
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L’allarme

Il caro carburanti mette in crisi l’autotrasporto, Fedralog Calabria: «Attività ridotte del 40%, si rischia il blocco totale»

Il referente Pansini sottolinea: «Il settore rappresenta la spina dorsale del sistema logistico: dalla grande distribuzione all’industria, dall’edilizia alle filiere agroalimentari». Chiesti interventi
Redazione
Il caro carburanti mette in crisi l’autotrasporto, Fedralog Calabria: «Attività ridotte del 40%, si rischia il blocco totale»\n
Spesa alle stelle

Aumenta il costo della vita: Cosenza tra le dieci città più care d’Italia, Catanzaro nella top ten delle virtuose

L’Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica sulla base dei dati Istat sull’inflazione. Nel capoluogo bruzio rincari per 486 euro all’anno a famiglia. Speculazioni record a Milano e Belluno per le Olimpiadi invernali
Redazione Economia
Aumenta il costo della vita: Cosenza tra le dieci città più care d’Italia, Catanzaro nella top ten delle virtuose\n

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Oscar Green Coldiretti, Calabria sul podio: premio nazionale alla cooperativa Pianogrande di Decollatura

L’azienda di Pietro Aiello tra i protagonisti a Roma. Il progetto agricolo della Presila catanzarese punta su verdure tardive, acqua di sorgente e rete di produttori locali per valorizzare valorizza biodiversità e filiera agricola
Redazione Economia
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nuove sinergie

Calabria Consumer Network, presentata in Cittadella regionale la rete che punta a rafforzare la sinergia tra istituzioni e consumatori

L’assessore regionale Calabrese: «Dialogo costante contro le insidie del mercato. La Regione ha il dovere di essere vigile per garantire i propri cittadini»
Francesco Graziano
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Guerra e rincari

Carburante, quanto mi costi: la mappa dei prezzi in Calabria. Record a Crotone con il diesel (servito) a 2,59 euro

I costi più bassi si registrano invece a Catanzaro, dove al self service il gasolio si trova anche a 1,90 € e la benzina a 1,77 €. Ecco il nostro viaggio nelle cinque province alla ricerca dei distributori più economici
Francesca Giofrè
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Commercio estero

Made in Calabria mai così bene, l’export supera 1 miliardo di euro: crescita del 10,8%, tra le migliori in Italia

Reggio Calabria traina le esportazioni, seguita da Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Tra i settori più esportati nel 2025 figurano agroalimentare, farmaceutico, tessile e macchinari. La regione registra incrementi verso Ue, Usa e mercati asiatici
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Circa cinquanta operatori hanno partecipato alla prima assemblea regionale. Il nuovo coordinamento guidato da Roberto Carchedi denuncia possibili disagi per i passeggeri e chiederà un confronto con Enac e Sacal sulle criticità allo scalo
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I numeri

Donne e lavoro, Confartigianato: «In Calabria occupazione cresce ma a livello nazionale la regione resta agli ultimi posti»

I dati dell’Osservatorio Mpi Confartigianato Imprese Calabria in occasione della Giornata internazionale della donna. A livello provinciale buoni livelli di occupazione per Catanzaro e Vibo, forte il divario tra lavoratrici e lavoratori con Crotone maglia nera. Ancora troppo elevati i livelli di Neet, ovvero giovani che non studiano e non lavorano
Redazione
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A Università della Calabria, Magna Graecia e Mediterranea 1,3 milioni di euro per assumere 46 ricercatori

Finanziamento stanziato dal Mur, ecco la ripartizione dei fondi per il 2026 e 2027. La ministra Bernini ha firmato decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento
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Lavoro precario

Konecta, mille famiglie calabresi a rischio: l’opzione dell’Istituto Poligrafico per evitare la cassa integrazione

Regione Calabria e sindacati si confrontano sulla vertenza ex Abramo Customer Care. Al centro il progetto di dematerializzazione e la tutela dei circa mille posti di lavoro dei call center, con l’obiettivo di garantire stabilità alle famiglie coinvolte
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Il report

Bollette, in Calabria nel 2025 spesi in media 1657 euro. Reggio la più cara per la luce, Catanzaro per il gas

La regione risulta essere la seconda in Italia dove si è speso meno per il gas. L'analisi è stata realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da oltre 19.000 utenze
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Presidio dell’Usb

Ex tirocinanti calabresi protestano davanti alla Regione: «Vogliamo stabilità e certezze»

VIDEO | Si tratta di personale che da anni assicura servizi essenziali nei musei e nelle scuole. Il sindacato sollecita il Governo a garantire certezze e percorsi di stabilizzazione strutturale
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8 marzo

Festa della donna, a Lamezia Terme l’iniziativa della Cisl: “Oltre il soffitto di cristallo”

Testimonianze e confronti per analizzare il gender gap che frena le carriere e lo sviluppo economico. All’incontro parteciperà anche l’assessore regionale Pasqualina Straface

redazione
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Crisi Medio Oriente

Guerra Iran, Coldiretti: «Rischio concreto di un nuovo shock energetico». Previsti nuovi rincari sulla filiera

Il presidente dell’associazione dei coltivatori esprime preoccupazione per le ricadute del conflitto sul comparto agricolo. L’aumento dei prezzi potrebbe colpire fertilizzanti e concimi chimici
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IL COMMENTO

Autotrasporto, aumenta il costo del gasolio. Fedralog lancia l’allarme da Catanzaro: «Carburante fino al 35% dei costi delle imprese»

Per il referente regionale dell’organizzazione, Mario Pansini, «è necessario affrontare la situazione con responsabilità e spirito di collaborazione: solo attraverso il contributo di tutti gli operatori della filiera sarà possibile affrontare le difficoltà e salvaguardare la tenuta delle imprese»
Redazione
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La vertenza

Konecta, interrogazione di Orrico e Baldino (M5s): «Il Governo convochi subito un tavolo ministeriale»

Le deputate intervengono sul caso dei 656 lavoratori ex Abramo: «Serve chiarezza sulla sostenibilità industriale del progetto. Gli accordi istituzionali non possono diventare carta straccia»
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Più controlli

Aumento d’olio straniero in Calabria (+57%), arriva la stretta: dall’1 marzo obbligo di dichiararne la natura

La norma sul traffico di perfezionamento attivo in questi anni ha favorito l’importazione di olio straniero a dazio zero per essere lavorato ma senza dare precise garanzie sulla sua destinazione
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Nel piccolo borgo del catanzarese, al bando promosso dalla Regione Calabria, hanno aderito una decina di partecipanti: «La lotta per il ripopolamento è attiva, qui c’è una comunità accogliente»
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Ex Abramo, avviate le procedure per gli ammortizzatori sociali. I sindacati chiedono un incontro urgente a Occhiuto

Interessati i 656 lavoratori impegnati nella dematerializzazione delle cartelle cliniche con Konecta R. Cgil, Cisl e Uil: «Il progetto presentato come soluzione stabile non può fallire in poco meno di un anno e mezzo»
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Ok al piano fabbisogni 2026: spesa attorno ai due milioni di euro. Si attingerà per lo più dagli elenchi dei Centri per l’impiego. La pianta organica conterà su 2.305 dipendenti. Plauso dai sindacati con la richiesta di qualche correttivo 
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Il comunicato

Idonei PA Calabria: «Pronti a rinunciare alla manifestazione se avremo garanzie sulla legge»

Il comitato chiede un impegno al presidente Roberto Occhiuto e ai partiti: «Non si ignorino oltre mille famiglie calabresi. Servono segnali concreti sull’iter della proposta di legge regionale»
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Il sindaco gli ha consegnato una targa per la professionalità e il talento. Nei suoi drink vivono i profumi aspri e gentili della Calabria: il fico d’India, il bergamotto, la radice di liquirizia

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