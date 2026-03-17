Con il petrolio oltre la soglia dei 100 dollari al barile, i costi rischiano di ricadere sulle piccole e medie imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie: «Fondamentali i controlli per evitare speculazioni»
Il referente Pansini sottolinea: «Il settore rappresenta la spina dorsale del sistema logistico: dalla grande distribuzione all’industria, dall’edilizia alle filiere agroalimentari». Chiesti interventi
L’Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica sulla base dei dati Istat sull’inflazione. Nel capoluogo bruzio rincari per 486 euro all’anno a famiglia. Speculazioni record a Milano e Belluno per le Olimpiadi invernali
L’azienda di Pietro Aiello tra i protagonisti a Roma. Il progetto agricolo della Presila catanzarese punta su verdure tardive, acqua di sorgente e rete di produttori locali per valorizzare valorizza biodiversità e filiera agricola
I costi più bassi si registrano invece a Catanzaro, dove al self service il gasolio si trova anche a 1,90 € e la benzina a 1,77 €. Ecco il nostro viaggio nelle cinque province alla ricerca dei distributori più economici
Reggio Calabria traina le esportazioni, seguita da Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Tra i settori più esportati nel 2025 figurano agroalimentare, farmaceutico, tessile e macchinari. La regione registra incrementi verso Ue, Usa e mercati asiatici
Circa cinquanta operatori hanno partecipato alla prima assemblea regionale. Il nuovo coordinamento guidato da Roberto Carchedi denuncia possibili disagi per i passeggeri e chiederà un confronto con Enac e Sacal sulle criticità allo scalo
I dati dell’Osservatorio Mpi Confartigianato Imprese Calabria in occasione della Giornata internazionale della donna. A livello provinciale buoni livelli di occupazione per Catanzaro e Vibo, forte il divario tra lavoratrici e lavoratori con Crotone maglia nera. Ancora troppo elevati i livelli di Neet, ovvero giovani che non studiano e non lavorano
Regione Calabria e sindacati si confrontano sulla vertenza ex Abramo Customer Care. Al centro il progetto di dematerializzazione e la tutela dei circa mille posti di lavoro dei call center, con l’obiettivo di garantire stabilità alle famiglie coinvolte
Per il referente regionale dell’organizzazione, Mario Pansini, «è necessario affrontare la situazione con responsabilità e spirito di collaborazione: solo attraverso il contributo di tutti gli operatori della filiera sarà possibile affrontare le difficoltà e salvaguardare la tenuta delle imprese»
Interessati i 656 lavoratori impegnati nella dematerializzazione delle cartelle cliniche con Konecta R. Cgil, Cisl e Uil: «Il progetto presentato come soluzione stabile non può fallire in poco meno di un anno e mezzo»
Ok al piano fabbisogni 2026: spesa attorno ai due milioni di euro. Si attingerà per lo più dagli elenchi dei Centri per l’impiego. La pianta organica conterà su 2.305 dipendenti. Plauso dai sindacati con la richiesta di qualche correttivo