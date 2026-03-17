Il professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria ambientale avverte: «Con le temperature del mare a 29 gradi non è più emergenza, è la nuova normalità. Iniziamo ad approcciarci in modo proattivo all’emergenza ciclonica»
«In un momento come questo riteniamo fondamentale che tutte le istituzioni siano vicine a una realtà produttiva così importante, affinché si possa procedere nel più breve tempo possibile al ripristino delle attività»
Il pm ha invocato anche la condanna del professore Mollace e del dirigente dell’Asp veterinaria Caparello. Secondo l’accusa sono stati commessi gravi illeciti nella gestione di due laboratori con cavie vive
Nella lettera alle famiglie il dirigente scolastico Maurizio Curcio chiarisce quanto accaduto durante l’orario della mensa: «Il dialogo è avvenuto solo attraverso una finestra, senza mai aprire la porta della scuola»
Carabinieri e Polizia di Stato hanno ricostruito gli scontri tra due gruppi di supporter, culminati con lesioni a un militare e l’arresto di un tifoso giallorosso. Indagati 5 vigorini e 4 sambiasini. Analizzate oltre 100 ore di filmati per individuare i responsabili
Il pizzo chiesto da Giuseppe Francesco Liberati e le pretese di parenti e sodali per entrare agli spettacoli senza pagare. Gli agganci vantati nel Comune: «Senti a me, il suolo pubblico pagalo che poi ti faccio dare tutti i soldi indietro»
Le investigazioni della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica lametina,si sono svolte in un contesto criminale particolarmente complesso, caratterizzato da una radicata presenza di attività illecite e di soggetti noti per le loro negative personalità
Nel corso dell’udienza preliminare di oggi si sono costitute parte civile la Regione, il mef e l’Agenzia delle entrate. Assente il ministero dell’Interno. Processo rinviato a maggio per la discussione del pm
Assolto l’ex presidente della Provincia di Vibo Salvatore Solano. La Procura generale di Catanzaro aveva chiesto la conferma del verdetto per l’ex consigliere comunale di Vibo Francescantonio Tedesco e per l’imprenditore Giuseppe D’Amico
La clinica titolare del rapporto con Catanzaro Servizi intende restituire al sindaco Fiorita, legittimo proprietario, i gatti randagi feriti o incidentati curati ma non sostenuti dal corrispettivo previsto.