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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
Primo bilancio

Piogge record e smottamenti, il ciclone tiene la Calabria sotto pressione: centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco

Il centro operativo nazionale ha pre-allertato squadre del Lazio da mobilitare in caso di particolari criticità. Lucia: «Frane e allagamenti in tutta la regione. Ieri la giornata più complicata»
Luana Costa
Piogge record e smottamenti,\u00A0il ciclone tiene la Calabria sotto pressione:\u00A0centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco\n
Cambiamento climatico

Ciclone Jolina, il docente Unical Giuseppe Mendicino: «Il Mediterraneo si comporta come un oceano tropicale»

Il professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria ambientale avverte: «Con le temperature del mare a 29 gradi non è più emergenza, è la nuova normalità. Iniziamo ad approcciarci in modo proattivo all’emergenza ciclonica»
Francesco La Luna
Ciclone Jolina, il docente Unical Giuseppe Mendicino: «Il Mediterraneo si comporta come un oceano tropicale»\n
cronaca

Lamezia Terme, 19enne arrestato con oltre 50 grammi di hashish: droga pronta per lo spaccio

Il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica lametina che coordina le indagini.
Redazione
Lamezia Terme, 19enne arrestato con oltre 50 grammi di hashish: droga pronta per lo spaccio\n
Dopo i danni del ciclone

Il presidente Falbo porta la vicinanza dell’Ente camerale alla Guglielmo Caffè

Il massimo rappresentante della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia al fianco di Matteo Tubertini nella sede di Copanello di Stalelettì

Redazione
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Maltempo, gravi danni alla Guglielmo: la solidarietà del Gruppo Partito Democratico di Catanzaro

«In un momento come questo riteniamo fondamentale che tutte le istituzioni siano vicine a una realtà produttiva così importante, affinché si possa procedere nel più breve tempo possibile al ripristino delle attività»
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I controlli

Cirò Marina, blitz dei carabinieri: scoperti 18 chili di marijuana in un’abitazione abbandonata 

Droga individuata e sequestrata nel corso di un servizio di controllo del territorio nel Crotonese insieme a bustine di plastica destinate al confezionamento delle dosi
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Maltempo, Bruno: «Solidarietà alla torrefazione Guglielmo, simbolo dell’eccellenza calabrese»

Il consigliere regionale esprime vicinanza alla storica azienda catanzarese che ha saputo portare il nome della Calabria ben oltre i confini regionali
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L’incontro

Piani strutturali comunali, solo 70 comuni in Calabria ne sono dotati: la Regione istituisce un tavolo tecnico

Il vicepresidente della giunta, Filippo Mancuso, ha incontrato i sindaci con popolazione inferiore a 5mila abitanti. «Serve un’accelerazione, li sosterremo con strumenti tecnici e di supporto»
Redazione
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Emergenza maltempo

Calabria nella morsa del ciclone Jolina, fulmine colpisce un santuario nel Catanzarese

Violenti temporali tra la serata e la notte nelle Serre Catanzaresi. Colpito il Santuario Madonna delle Grazie a Torre di Ruggiero: rogo circoscritto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco
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Inchiesta Grecale

Terremoto all’Università Magna Graecia di Catanzaro, in abbreviato chieste nove condanne e un’assoluzione – NOMI

Il pm ha invocato anche la condanna del professore Mollace e del dirigente dell’Asp veterinaria Caparello. Secondo l’accusa sono stati commessi gravi illeciti nella gestione di due laboratori con cavie vive
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Le forti raffiche di vento hanno divelto parte della copertura del capannone, di oltre 5.000 metri quadrati, adibito alla linea di produzione e confezionamento del prodotto finito
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E’ morto a Roma uno degli artisti cittadini più completi dell’ultimo secolo

Nico De Luca
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Maltempo sulla Jonica: chiuse lunedì 16 tutte le scuole di Catanzaro

Il sindaco Fiorita ha firmato l’ordinanza per la rituale chiusura degli istituti di ogni ordine

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Il caso

Tentano di avvicinare una bimba in una scuola materna ad Acri. Il preside: «Episodio increscioso, gestito correttamente»

Nella lettera alle famiglie il dirigente scolastico Maurizio Curcio chiarisce quanto accaduto durante l’orario della mensa: «Il dialogo è avvenuto solo attraverso una finestra, senza mai aprire la porta della scuola»
Francesco Roberto Spina
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Botte da derby

Guerriglia urbana con cinghie, bastoni ed esplosioni a Lamezia prima del derby Vigor-Sambiase: 9 indagati

Carabinieri e Polizia di Stato hanno ricostruito gli scontri tra due gruppi di supporter, culminati con lesioni a un militare e l’arresto di un tifoso giallorosso. Indagati 5 vigorini e 4 sambiasini. Analizzate oltre 100 ore di filmati per individuare i responsabili
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Aldo Obizzo ha lasciato la panchina di Piazza Montenero: è in ospedale 

Dopo giorni trascorsi volontariamente all’addiaccio “Orzoro” ha accettato di farsi curare
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’Ndrangheta, l’estorsione al circo Orfei a Isola: più di 78 biglietti gratis «e non ti darà fastidio nessuno»

Il pizzo chiesto da Giuseppe Francesco Liberati e le pretese di parenti e sodali per entrare agli spettacoli senza pagare. Gli agganci vantati nel Comune: «Senti a me, il suolo pubblico pagalo che poi ti faccio dare tutti i soldi indietro»
Alessia Truzzolillo
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Operazione Pullo a Lamezia Terme: 21 soggetti coinvolti in attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti

Le investigazioni della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica lametina,si sono svolte in un contesto criminale particolarmente complesso, caratterizzato da una radicata presenza di attività illecite e di soggetti noti per le loro negative personalità
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Degrado e abbandono a Borgia, la denuncia dei residenti del quartiere “Le Roccelle”: «Superato il limite della decenza»

In una nota puntano il dito contro le tante inefficienza: viabilità, emergenza idrica e igiene urbana. «La politica deve assumersi la responsabilità del proprio fallimento»
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Assolto l’ex presidente della Provincia di Vibo Salvatore Solano. La Procura generale di Catanzaro aveva chiesto la conferma del verdetto per l’ex consigliere comunale di Vibo Francescantonio Tedesco e per l’imprenditore Giuseppe D’Amico
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