Catanzaro Channel

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Catanzaro, UIL: donne denunciano demansionamento dopo rientro dalla gravidanza
Il dato emerso nel corso della cerimonia con cui il sindacato ha aperto nella sede regionale di Piazza Matteotti il nuovo sportello antistalking e antimobbing alla presenza del segretario nazionale Veronese e di quello regionale Senese
Terremoto all’UMG di Catanzaro, in abbreviato chieste nove condanne e un’assoluzione – NOMI
Dda Catanzaro, l’estorsione al circo Orfei a Isola: più di 78 biglietti gratis «e non ti darà fastidio nessuno»
Trasferimento di 1.200 dipendenti del 118 ad Azienda Zero, firma solo una parte dei sindacati: trattativa ancora aperta
Nuovo ospedale di Catanzaro, il Cdm delibera la proroga dello stato d’emergenza: ancora 12 mesi per concludere gli interventi
Università Magna Graecia, stanziamento di oltre 383 mila euro per assumere 13 ricercatori di cui 5 Pnrr
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