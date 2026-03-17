Università e Scuola

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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
Innovazione e didattica

UMG, lunedì il “Welcopen Day” del corso di laurea in Biotecnologia

Presso l’Ateneo catanzarese Magna Graecia giornata di orientamento, dimostrazioni scientifiche e incontri con il futuro delle professioni biotech

UMG, lunedì il “Welcopen Day” del corso di laurea in Biotecnologia
Empowerment

Parità di genere, l’Umg avvia corsi di educazione finanziaria per ridurre il gender gap

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata domani al campus. L’obiettivo è rafforzare le competenza nella corretta gestione delle risorse economiche
Redazione
Parità di genere, l’Umg avvia\u00A0corsi di educazione finanziaria per ridurre il gender gap\n
Il verde cittadino

Monitoraggio degli alberi a Catanzaro, il Comune sigla un accordo con la facoltà Agraria della Mediterranea di Reggio Calabria

I dettagli della collaborazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata giovedì 12 marzo all’hub Spazio 2
Redazione
Monitoraggio degli alberi a Catanzaro, il Comune sigla un accordo con la facoltà Agraria della Mediterranea di Reggio Calabria\n
Sottosopra next

A Gimigliano il secondo appuntamento con il cantiere civico della partecipazione e del futuro

La consultazione della comunità e dei giovani è realizzata attraverso una piattaforma digitale. La prima iniziativa si è conclusa con numeri significativi: 167 cittadini attivi, 4.332 valutazioni
Redazione
A Gimigliano il secondo appuntamento con il cantiere civico della partecipazione e del futuro\n

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A confronto

Parte dall’Ipsia di Catanzaro il progetto “#AvreiDesiderato”, uno strumento per entrare in contatto con gli studenti

Lo rende noto l’assessore all’Istruzione Nunzio Belcaro. Punta alla sensibilizzazione dei ragazzi su temi molto sentiti quali la violenza di genere, il bullismo e i disturbi alimentari
Redazione
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Il futuro a scuola

La sfida della sostenibilità ambientale a Girifalco, gli studenti ambasciatori del risparmio energetico

Lunedì all’Ic Scopelliti andrà in scena la storica iniziativa “M’illumino di meno” con la partecipazione della farmacista e dottoranda in medicina traslazionale Saraceno
Redazione
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Università e Scuola

Catanzaro, la scuola del plesso Corvo modello di «inclusione. Ogni bambino accompagnato nel percorso di crescita»

Progetti curriculari ed extracurriculari, attività pomeridiane pensate per valorizzare ogni talento. «Una scuola che non lascia indietro nessuno»
Redazione
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PER NON DIMENTICARE

Lamezia Terme, le classi terze dell’Istituto comprensivo “Ardito – Don Bosco” al cinema per la Giornata della Memoria

Gli studenti hanno preso parte a un’importante iniziativa educativa e hanno assistito alla proiezione del film Norimberga
Redazione
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L’INIZIATIVA

Sellia Marina, a scuola il cinema diventa lezione di legalità con il progetto “Il coraggio di Giuditta”  

L'iniziativa è finalizzata allo sviluppo delle competenze mediali, all’inclusione, al contrasto del bullismo e alla promozione della legalità
Redazione
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La decisione

Lamezia, l’istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso si prepara a cambiare nome: intitolata a Diano e Ferlaino

Lo ha deciso l’ente di governance della scuola dopo una votazione interna. Le due figure individuate sono lametini che si sono distinti nel campo della legalità
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oltre l’europa

L’UMG consolida un successo formativo internazionale realizzando un progetto di mobilità in collaborazione con gli Atenei in Ucraina, Uganda, Brasile e Bosnia

L’ateneo catanzarese consolida così il proprio ruolo di riferimento, ribadendo il suo impegno nel costruire una rete internazionale di conoscenze e promuovendo la cooperazione
Redazione Cultura
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psicologo a scuola

"Discutiamone a scuola", al Malafarina di Soverato parte il progetto regionale che prevede la figura dello psicologo negli istituti scolastici

VIDEO | Un primo incontro all'Istituto Tecnico Tecnologico tra il dirigente scolastico Candelieri, i genitori e la specialista Caligiuri ha dato il via al percorso della durata di 3 anni: «Lavoreremo sulla prevenzione»
Rossella Galati
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Formazione per tutti

Fuga dei cervelli, dall’Umg di Catanzaro 18 master gratuiti nelle discipline Stem: il 14 gennaio scadono i termini

I percorsi formativi sono finanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca, nell'ambito del progetto "Magna Graecia Mediterranea". Si prevede una combinazione di didattica frontale, seminari, tirocini e stage in aziende partner
Redazione
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il dibattito

Ingegneria informatica all’Università di Catanzaro, il commento di Ferrara (Unindustria) dopo l’apertura del rettore Cuda: «Occasione strategica»

Il presidente degli industriali calabresi ha espresso apprezzamento per l’apertura del Rettore all’arricchimento del percorso di studi votato all’innovazione digitale: «Il corso giocherebbe un ruolo attivo come leva di sviluppo per l’intero sistema regionale»
Redazione
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SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Prevenzione antincendio nelle scuole, assegnati 460 mila euro al comune. La soddisfazione di Capellupo

Per il consigliere comunale di Catanzaro si tratta di un risultato importante e concreto che merita di essere sottolineato
Redazione
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L’INAUGURAZIONE

Inaugurato il nuovo plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Milani Sala” nel quartiere Santo Janni di Catanzaro

La struttura è stata oggetto di un intervento di riqualificazione e completamento promosso dall'amministrazione comunale. I lavori hanno interessato anche le aree esterne

Redazione
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Università e Scuola

Catanzaro e Vasco Rossi, le frasi più celebri del noto cantautore abbelliscono vico II Jannoni grazie agli studenti

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’istituto scolastico Catanzaro Sala Santa Maria Milani-Preti e accolta con favore dall’amministrazione comunale. L’inaugurazione si è svolta ieri con l’evento “Cosa succede in città”
Luana Costa
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Università e Scuola

Alta formazione a Catanzaro, l’Umg presenta 18 master gratuiti per contrastare la fuga dei cervelli

L’iniziativa è stata illustrata questo pomeriggio alla stampa, si avvale di fondi del Mur. I percorsi accademici sono stati concordati con le imprese 
Luana Costa
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IL PROGETTO

Magna Graecia Mediterranea, un patto per la crescita dei professionisti e del territorio: lunedì all’UMG la presentazione del progetto

L’obiettivo ambizioso dell’iniziativa è quello di elevare il livello professionale dei giovani calabresi per contrastare la fuga dei cervelli e fornire esperti qualificati per lo sviluppo delle imprese 
Magna Graecia Mediterranea, un patto per la crescita dei professionisti e del territorio:\u00A0lunedì all’UMG la presentazione del progetto\n
studenti protagonisti

Città della Scienza di Napoli: medaglia d’Oro Stellata al Pacioli per “La Voce della Ciminiera. Un Secolo di Tonnina”

Traguardo prestigioso per la scuola catanzarese, unico istituto superiore di secondo grado calabrese tra le sei italiane insignite del massimo riconoscimento a livello nazionale
Redazione Cultura
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percorso condiviso

Si consolida la collaborazione tra Università Magna Graecia e Ordine delle Professioni Infermieristiche

Si punta a elevare competenze, qualità assistenziale e sviluppo professionale degli infermieri. Al via le sessione dei Corsi di Alta Formazione e dei Master per l’anno accademico 2025/2026
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A misura di bimbo

Giornata internazionale dei bambini, a Catanzaro Unicef entra nelle scuole: quest’anno focus sul diritto al gioco

Molti gli istituti scolastici che hanno deciso di aderire organizzando attività, incontri, laboratori, momenti di ascolto e riflessione, iniziative sportive, artistiche
Redazione Attualità
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piccoli cittadini crescono

Una mattinata speciale a Soverato. Visita guidata per i bimbi della scuola dell'infanzia al Palazzo di città  

L’iniziativa rientra nel progetto d’Istituto “La legalità è un diritto” e ha avuto come obiettivo la scoperta di alcuni servizi essenziali del Comune
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Università e Scuola

Crescere nel rispetto: l'istituto comprensivo "Manzoni" di Catanzaro in prima linea per le pari opportunità

L'evento, in programma venerdì 14 novembre, mira a coinvolgere attivamente studenti e studentesse, chiamandoli a essere i protagonisti di una società più giusta, consapevole e solidale

Francesco Graziano
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Allerta meteo arancione, scuole chiuse a Catanzaro anche domani. Oggi pomeriggio stop agli impianti sportivi pubblici

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Inchiesta Grecale

Terremoto all’Università Magna Graecia di Catanzaro, in abbreviato chieste nove condanne e un’assoluzione – NOMI