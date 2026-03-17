Università e Scuola

VIDEO | Un primo incontro all'Istituto Tecnico Tecnologico tra il dirigente scolastico Candelieri, i genitori e la specialista Caligiuri ha dato il via al percorso della durata di 3 anni: «Lavoreremo sulla prevenzione»
I percorsi formativi sono finanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca, nell'ambito del progetto "Magna Graecia Mediterranea". Si prevede una combinazione di didattica frontale, seminari, tirocini e stage in aziende partner
Il presidente degli industriali calabresi ha espresso apprezzamento per l’apertura del Rettore all’arricchimento del percorso di studi votato all’innovazione digitale: «Il corso giocherebbe un ruolo attivo come leva di sviluppo per l’intero sistema regionale»
L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’istituto scolastico Catanzaro Sala Santa Maria Milani-Preti e accolta con favore dall’amministrazione comunale. L’inaugurazione si è svolta ieri con l’evento “Cosa succede in città”
L’obiettivo ambizioso dell’iniziativa è quello di elevare il livello professionale dei giovani calabresi per contrastare la fuga dei cervelli e fornire esperti qualificati per lo sviluppo delle imprese