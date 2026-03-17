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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
Nuovo sportello

Uil Calabria, è il demansionamento dopo rientro dalla gravidanza il sopruso più ricorrente

Il dato emerso nel corso della cerimonia con cui il sindacato ha aperto nella sede regionale di Catanzaro il nuovo sportello antistalking e antimobbing alla presenza del segretario nazionale Veronese e di quello regionale Senese

Nico De Luca
Uil Calabria, è il demansionamento dopo rientro dalla gravidanza il sopruso più ricorrente
atti fondamentali

Serò: «Cava riparte: 100.000 euro per ridare vita a un immobile e costruire un nuovo spazio di comunità»

Il consigliere comunale in una nota espirme soddisfazione rispetto agli ultimi provvedimenti approvati dall'Amministrazione Comunale 
Redazione
Serò: «Cava riparte: 100.000 euro per ridare vita a un immobile e costruire un nuovo spazio di comunità»\n
La nomina

Bosco nella segreteria nazionale di Si, gli auguri del presidente Arci Calabria: «Compagno di strada fidato»

Nella nota ricordate l’impegno per la causa palestinese e le lotte per l’affermazione dei diritti umani e sociali. «Passaggio di grande rilievo, rafforzerà il mondo dell’associazionismo»
Redazione
Bosco nella segreteria nazionale di Si, gli auguri del presidente Arci Calabria:\u00A0«Compagno di strada fidato»\n
Verso il referendum

A Locri un incontro sulla riforma della giustizia con il procuratore Gratteri che spiegherà le ragioni del No 

L’evento si terrà venerdì 20 marzo alle 19 al Palazzo della Cultura di via Trieste. Dialogheranno con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui siti e canali social del network LaC
Redazione Attualità
A Locri un incontro sulla riforma della giustizia con il\u00A0procuratore Gratteri che spiegherà\u00A0le ragioni del No\u00A0\n

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Rossella Galati
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Maltempo, danni ad imprese. Cugliari (Cna): «Governo e Regione si adoperino. A rischio i flussi turistici»

Secondo il presidente sono stati adottati sinora solo provvedimenti parziali. Imprescindibile l’attivazione del fondo centrale di garanzia
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