Il dato emerso nel corso della cerimonia con cui il sindacato ha aperto nella sede regionale di Catanzaro il nuovo sportello antistalking e antimobbing alla presenza del segretario nazionale Veronese e di quello regionale Senese
L’evento si terrà venerdì 20 marzo alle 19 al Palazzo della Cultura di via Trieste. Dialogheranno con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui siti e canali social del network LaC
VIDEO | In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, gli artisti del territorio hanno offerto il loro contributo per sensibilizzare l'opinione pubblica su una problematica in continua diffusione
Lo ha reso noto Sorical evidenziando gli elevati livelli di torbidità delle acqua. Operai al lavoro per ripristinare il servizio, l’invito a razionalizzare i consumi in attesa del rientro del disservizio
Sul lungomare "Stefano Pugliese" si sono ritrovati i componenti del Comitato, accompagnati da giuristi, attivisti, esponenti della società civile e del mondo della comunicazione per dare vita ad un momento di confronto
Il conflitto in Medio Oriente spinge verso l’alto il costo di luce e gas (ma non quanto l’invasione russa dell’Ucraina): +57,2 euro mediamente per famiglia, con la provincia bruzia che registra un aumento di 108,7 euro. La Cgia chiede interventi su Iva e oneri di sistema
Oltre 250 studenti dell’IIS “Costanzo” hanno ascoltato il prete anticamorra raccontare il coraggio di vivere e agire in Terra dei Fuochi, tra minacce, morti e speranza per le nuove generazioni: «Dietro le mafie e la guerra ci sono soldi, solo soldi»
A Gizzeria Lido il segretario nazionale di Libertà è Democrazia, nuovo partito di ispirazione cattolica, fa il pieno della sala dicendosi molto soddisfatto del radicamento territoriale e non si sbilancia sulle nomine calabresi
La presidente regionale dell’associazione Mimma Iannello lancia l’idea in occasione di una iniziativa svoltasi in Cittadella: «I cittadini non devono essere costretti ad andare da un sito all'altro con percorsi difficili, accessibili solo a chi è esperto di informatica»