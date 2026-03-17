Nota della segretaria cittadina Fabiola Scozia: «Si tratta di un riconoscimento importante che premia un percorso politico fatto di impegno costante, passione civile e profonda attenzione ai bisogni della comunità»
Nota dei consiglieri comunali, Antonio Corsi, Giovanni Costa, Manuela Costanzo, Manuel Laudadio, Rosario Lostumbo, Rosario Mancuso, Francesco Scarpino, Raffaele Serò sulla la possibilità di utilizzare la sala anche come aula universitaria per lezioni, convegni, corsi di specializzazione
Il testo è stato depositato alla sesta commissione di Palazzo Campanella. Sparirebbe in questo modo la funzione di vigilanza e controllo sugli atti e la quota politica nominata in seno al consiglio dei delegati
La Procura federale amplia l’inchiesta sul presunto sistema di tangenti legato al colosso cinese. Tra i nuovi sospettati l’assistente originario di Soverato dell’eurodeputato Fulvio Martusciello, convocato per un interrogatorio. Ecco quali sono le accuse contro di lui
L’assessore Colosimo: «E’ uno dei primi casi in Italia di monitoraggio partecipato del patrimonio arboreo urbano, in cui istituzioni, scuole e comunità collaborano per costruire una conoscenza condivisa della salute del verde cittadino»
Il disappunto: «I tavoli con il sindaco vengono convocati senza un coinvolgimento preventivo dei circoli, spesso informati a decisioni già prese e ridotti a un ruolo marginale, limitato alle campagne elettorali o a iniziative di facciata»
Presentata l'iniziativa "Sisters Outsiders": un'indagine socio-economica che intreccia dati e testimonianze per riscattare la regione attraverso il protagonismo femminile e nuove pratiche di partecipazione politica
Il primo cittadino ripercorre le motivazioni per cui il suo e altri comuni montani vogliono lasciare Vibo Valentia. Spazio anche ai temi della sanità, stoccata al presidente L’Andolina: «Dopo le dimissioni di quasi tutti i consiglieri io me ne sarei andato a casa…»
Per la rappresentante dem «ormai rassegnati alla sconfitta, si è deciso di distribuire i pochi posti disponibili in una gestione tutta interna, ignorando tristemente la possibilità di incidere e rappresentare concretamente le esigenze dei territori»