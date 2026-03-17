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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
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Agenda Urbana, emendamento al Bilancio. Palaia: «Una delle principali leve di sviluppo per il centro storico»

La consigliera comunale è tra le prime firmatarie del documento. «I prossimi tre anni saranno cruciali, ci metteremo al lavoro con solerzia»
Redazione
Agenda Urbana, emendamento al Bilancio. Palaia:\u00A0«Una delle principali leve di sviluppo per il centro storico»\n
La nota

Maltempo a Catanzaro, danni alla Guglielmo: la solidarietà di Gianmichele Bosco

Il presidente del Consiglio comunale esprime vicinanza alla storica azienda. «In momenti come questi è necessario fare squadra, garantendo il massimo supporto istituzionale e umano»
Redazione
Maltempo a Catanzaro, danni alla Guglielmo: la solidarietà di Gianmichele Bosco\n
La solidarietà

Stabilimento Guglielmo, sopralluogo di Occhiuto e Polimeni, dopo i danni del maltempo: «Ingenti danni, adesso bisogna stargli vicini»

L’esponente azzurro ha evidenziato come la nota azienda di torrefazione di caffè offra lavoro a circa 200 dipendenti. «Fortunatamente è successo fuori dall’orario di lavoro»
Redazione
Stabilimento Guglielmo, sopralluogo di Occhiuto e Polimeni, dopo i danni del maltempo:\u00A0«Ingenti danni, adesso bisogna stargli vicini»\n
LA NOTA

Nomina di Gianmichele Bosco nella segreteria regionale SI, la soddisfazione del circolo “Giuditta Levato”

Nota della segretaria cittadina Fabiola Scozia: «Si tratta di un riconoscimento importante che premia un percorso politico fatto di impegno costante, passione civile e profonda attenzione ai bisogni della comunità»
Nomina di Gianmichele Bosco nella segreteria regionale SI, la soddisfazione del circolo “Giuditta Levato”\n

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LA PROPOSTA

Rilancio struttura Supercinema: «Una buona occasione per il rettore Cuda e l’UMG, visto che l’imprenditoria cittadina risulta ‘non pervenuta’»

Nota dei consiglieri comunali, Antonio Corsi, Giovanni Costa, Manuela Costanzo, Manuel Laudadio, Rosario Lostumbo, Rosario Mancuso, Francesco Scarpino, Raffaele Serò sulla la possibilità di utilizzare la sala anche come aula universitaria per lezioni, convegni, corsi di specializzazione

Redazione
Rilancio struttura Supercinema: «Una buona occasione per il rettore Cuda e l’UMG, visto che l’imprenditoria cittadina risulta ‘non pervenuta’»
Gestione diretta

Il Consorzio di bonifica ente autonomo, la proposta di legge: «Eliminiamo ogni dubbio di influenza dominante della Regione»

Il testo è stato depositato alla sesta commissione di Palazzo Campanella. Sparirebbe in questo modo la funzione di vigilanza e controllo sugli atti e la quota politica nominata in seno al consiglio dei delegati
Luana Costa
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Intrigo internazionale

Scandalo Huawei al Parlamento europeo, c’è un indagato calabrese nell’inchiesta belga: chi è Andrea Maellare

La Procura federale amplia l’inchiesta sul presunto sistema di tangenti legato al colosso cinese. Tra i nuovi sospettati l’assistente originario di Soverato dell’eurodeputato Fulvio Martusciello, convocato per un interrogatorio. Ecco quali sono le accuse contro di lui
P. P. P.
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la nota

Bilancio comunale, le proposte di Azione: presentati quattro emendamenti per il rilancio del centro e il sostegno alle imprese

In un comunicato i consiglieri comunali Stefano Veraldi e Gianni Parisi auspicano che le iniziative possano essere accolte positivamente dall’assise comunale 
Redazione
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IN PROVINCIA

Simeri Crichi, Zicchinella riparte dalle piazze: «Affetto commovente, pronti per le elezioni 2027»

L’ex primo cittadino, il cui mandato amministrativo è stato interrotto a causa delle dimissioni di sette consiglieri comunali, prosegue gli incontri con la cittadinanza
Redazione
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Educazione green

La tutela dell’ambiente si insegna a scuola, lunedì a Catanzaro la firma del protocollo con il presidente nazionale della fondazione 

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi della Greening Education Partnership e prevede il sostegno all’adesione degli istituti scolastici calabresi al programma internazionale Eco-Schools
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Danni da maltempo, in Consiglio regionale una mozione per sollecitare l’accesso al fondo di solidarietà dell’Ue

Il provvedimento è stato depositato dai consiglieri del centrosinistra per impegnare la Regione ad attivarsi col Governo nazionale. Lo strumento deve essere richiesto dallo Stato membro
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Riscossione coatta, Pd Chiaravalle: «L’amministrazione ostacola i diritti dei cittadini» 

In una nota il circolo dem della comunità in provincia di Catanzaro chiede trasparenza e tutela per andare incontro alle esigenze della cittadinanza
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Il progetto

Catanzaro Tree Lab: Comune, Istituto Agrario e Università Mediterranea fanno rete per la tutela e la gestione degli alberi

L’assessore Colosimo: «E’ uno dei primi casi in Italia di monitoraggio partecipato del patrimonio arboreo urbano, in cui istituzioni, scuole e comunità collaborano per costruire una conoscenza condivisa della salute del verde cittadino»
Bruno Mirante
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Politica

Partito democratico in crisi, l’intervento di 13 iscritti e dirigenti: «Giunta Fiorita sempre più sostenuta da Lega e centrodestra»

Il disappunto: «I tavoli con il sindaco vengono convocati senza un coinvolgimento preventivo dei circoli, spesso informati a decisioni già prese e ridotti a un ruolo marginale, limitato alle campagne elettorali o a iniziative di facciata»
Redazione
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politica

Verde urbano a Catanzaro. Carpino: “Sulla legge 10 del 2013, già avviato il percorso operativo nella direzione indicata dalla normativa”

Il consigliere comunale con una nota replica al collega in quota Azione Gianni Parisi, in merito alle dichiarazioni sulla tutela del patrimonio ambientale cittadino 
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Salvatore Ricca nominato commissario di Forza Italia a Simeri Crichi 

Per la segreteria provinciale del partito si tratta della figura giusta per guidare gli azzurri verso le elezioni dell’anno prossimo
Redazione Politica
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Difficile viabilità

Chiusura viale de Filippis, il gruppo di Forza Italia chiede la revoca dell’ordinanza: «Mobilità cittadina in ginocchio»

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UNA NUOVA VISIONE

Lo sguardo delle donne per risvegliare la Calabria: da Catanzaro parte la sfida di Sinistra Italiana

Presentata l'iniziativa "Sisters Outsiders": un'indagine socio-economica che intreccia dati e testimonianze per riscattare la regione attraverso il protagonismo femminile e nuove pratiche di partecipazione politica
Francesco Graziano
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il dibattito

Provinciali di Catanzaro, come nasce la lista dei Progressisti: «Ma quale "meno siamo meglio stiamo", sette candidati competitivi quasi tutti Pd»

Il Partito democratico respinge le critiche interne sulla costruzione del “listone unico”: «Abbiamo voluto evitare le cosiddette candidature “a zero” puntando su amministratori del partito»
Bruno Mirante
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Italia del Meridione guarda avanti: Mercuri portavoce del movimento di Orlandino Greco

Nella sede nazionale di Castrolibero il segretario di IDM Castellano ed il presidente (e consigliere regionale della Lega) hanno conferito la nomina all’esperto comunicatore lametino 

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Serra sogna il ritorno nella provincia di Catanzaro, il sindaco Barillari a LaC: «Non è un capriccio, ecco perché»

Il primo cittadino ripercorre le motivazioni per cui il suo e altri comuni montani vogliono lasciare Vibo Valentia. Spazio anche ai temi della sanità, stoccata al presidente L’Andolina: «Dopo le dimissioni di quasi tutti i consiglieri io me ne sarei andato a casa…»
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Catanzaro, Veraldi (Azione) all’attacco: «Amministrazione Fiorita incapace e senza visione»

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Elezioni provinciali, Rotundo (Pd): «Listone unico di centrosinistra senza slancio né coerenza»

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