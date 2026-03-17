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martedì17 marzo2026
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ULTIMA ORA
La vittoria

Catanzaro sul podio internazioniale del Wushu, gli atleti si impongono al 6th Acropolis International Wushu Open

Gli allievi del maestro Scalzo si sono affermati nella competizione internazionale a «conferma la solidità tecnica del gruppo»
Redazione
Catanzaro sul podio internazioniale del Wushu,\u00A0gli atleti si impongono al 6th Acropolis International Wushu Open\n
I migliori

Promozione A, Mesoraca e Sersale non sbagliano: Fioretti show nella Top 11 della 25ª giornata

Tripletta decisiva per l’attaccante dei crotonesi che guidano la classifica insieme ai giallorossi catanzaresi, che vincono 2-0 con la doppietta di Deodati. Ecco la formazione ideale del venticinquesimo turno
Francesco Roberto Spina
Promozione A, Mesoraca e Sersale non sbagliano: Fioretti show nella Top 11 della 25ª giornata\n
Salta il match

Maltempo, domani impianti sportivi e stadio chiuso: rinviata la partita Catanzaro-Modena

Lo ha disposto il sindaco in considerazione del protrarsi delle avverse condizioni meteo. Il match si disputerà in una nuova data, non ancora fissata
Redazione
Maltempo, domani impianti sportivi e stadio chiuso: rinviata la partita Catanzaro-Modena\n
Serie D

La Vigor Lamezia cade contro il Castrum Favara, Mancini: «Le vicende societarie hanno inciso»

Il tecnico biancoverde dopo il ko interno: «Con la conquista dei tre punti, avremmo potuto guardare la classifica in maniera diversi e con altri obiettivi»
Vincenzo Primerano
La Vigor Lamezia cade contro il Castrum Favara, Mancini: «Le vicende societarie hanno inciso»\n

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16 marzo 2026
Ore 20:39
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La decisione

Verso Catanzaro-Modena, annullata per maltempo la conferenza di mister Aquilani

A causa delle avverse condizioni meteo e della variazione del campo di allenamento, è stato annullato l’incontro odierno con la stampa del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro gli emiliani in programma domani 
Redazione
Verso Catanzaro-Modena, annullata per maltempo la conferenza di mister Aquilani\n
Successo esterno

Serie D, il Sambiase torna dalla sosta con il piglio giusto. Lio: «Abbiamo voglia di dimostrare, sulla vittoria c'è poco da dire»

Il tecnico giallorosso: «Nel calcio gli addetti ai lavori si ricordano solo per le ultime 7-8 partite. Se avessimo raccolto quanto creato durante la stagione, avremmo potuto lottare per i playoff»
Vincenzo Primerano
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Serie B

Catanzaro, Aquilani dopo la vittoria a Padova (1-3): «Squadra matura e determinata, questa è la nostra identità»

Il tecnico giallorosso dopo l’ottavo risultato utile consecutivo: «Crediamo nella nostra idea di gioco e lavoriamo per migliorarla»
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro, Aquilani dopo la vittoria a Padova (1-3): «Squadra matura e determinata, questa è la nostra identità»\n
Serie B

Iemmello show a Padova, Alesi e due volte il capitano per il nuovo successo del Catanzaro: finale 1-3

Una partita che le Aquile hanno gestito bene nei novanta minuti segnando nel primo tempo e raddoppiando a inizio ripresa. Poi nel recupero Di Maggio accorcia le distanze ma poco dopo il re chiude il match. Ottavo risultato utile consecutivo per la compagine calabrese
Giampaolo Cristofaro
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dilettati calabria

Promozione A, il Sersale ospita il Cotronei, Mesoraca sfida il Bisignano. La Morrone spera ad Amantea

La venticinquesima giornata rappresenta un bivio decisivo per la vetta della classifica, con le prime tre in classifica impegnate in match insidiosi. Ecco il programma completo
Franco Sangiovanni
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le regole sugli Under

Dilettanti, limiti d'età 2026/27: in Eccellenza e Promozione obbligatori in campo un 2007 e un 2008

Nel campionato di Prima Categoria sarà obbligatorio inserire almeno un giocatore nato dal 1° gennaio 2006. Stabiliti anche i limiti d'età per il calcio a 5 e per i campionati regionale Under 18 e 19
Vincenzo Primerano
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Le parole del mister

Serie B, verso Padova-Catanzaro. Aquilani mette in guardia: «Serve attenzione massima»

I giallorossi puntano all’ottavo risultato utile consecutivo. Il tecnico: «Ci troveremo di fronte a una squadra con valori tecnici e organizzativi importanti»
Redazione Sport
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Talenti calabresi

Pattinaggio Lamezia, soddisfazione mondiale: i giovani Gianfranco e Federica convocati per la World Cup in Germania

Dopo il trionfo in Coppa Europa a Matosinhos, i giovani atleti della società lametina volano a Garmisch, dove dall'8 al 17 maggio si terrà la competizione iridata: «Che orgoglio per la Calabria. Premiati impegno, sacrifici e passione»
Vincenzo Primerano
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Continuità e fiducia

Catanzaro, numeri da primato per i giallorossi: sarebbe in vetta alla classifica nelle ultime sette giornate

Una striscia positiva, che ha portato 17 punti, costruita con regolarità, equilibrio e identità di squadra. Ora arriva il test contro il Padova, occasione per allungare ancora e consolidare l’entusiasmo
Giampaolo Cristofaro
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L’intervista

Promozione B, oltre metà dei gol del Taverna porta la firma di Cariati: «Ora è il momento di dimostrare maturità per la salvezza»

Una stagione di alto rilievo per l'attaccante biancorosso, a quota 17 centri: «Numeri che fanno rumore, ma servono a poco se non si raggiunge l'obiettivo collettivo»
Vincenzo Primerano
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La decisione

Serie D, scossone in casa Vigor Lamezia: si dimette il presidente Rettura

Il numero uno della società lametina lascia il ruolo con effetto 10 marzo 2026, ringraziando tifosi e consiglio di amministrazione e augurando continuità al progetto biancoverde
Redazione
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INSIEME PER LO SPORT

Catanzaro vola ad Atene: l’Accademia Centrale Wushu pronta alla sfida internazionale

Una squadra del capoluogo regionale, insieme al gruppo IWA “Italian Wushu Academy”, partirà per partecipare al 6th Acropolis Wushu International Open Tournament
Redazione
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L’intervista

Promozione A, Sersale sempre primo ma agganciato dal Mesoraca. Deodati: «Sono le altre che devono gestire la pressione»

I giallorossi pareggiano 1-1 nel big match contro la Morrone e vengono agganciati dal Mesoraca: «Tra due giornate avremo lo scontro diretto, prima però dobbiamo fare 6 punti nelle prossime due gare»
Vincenzo Primerano
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Serie B

Us Catanzaro: le Aquile volano e sognano. Pittarello a LaC: «Siamo sulla strada giusta». E poi: «Aquilani è pacato ma sa il fatto suo»

Guardando il rendimento delle ultime sette giornate, i giallorossi sono primi in classifica e con il miglior attacco. L’autore di una doppietta e un assist nel match al cardiopalma contro l’Empoli: «Dati importanti. Il merito è di tutti, a partire dallo staff»
Vincenzo Primerano
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Serie B

Catanzaro-Empoli 3-2, Aquilani esalta i giallorossi: «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario»

Il tecnico dopo la vittoria in rimonta contro i toscani: «Classifica? Le analisi le faremo alla fine, ora siamo in corsa e ce la giochiamo. Voglio vincere la prossima contro il Padova»
Redazione sport
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Serie B, Catanzaro da impazzire: da 0-2 a 3-2 contro l’Empoli. Rimonta show al Ceravolo

Toscani avanti con Elia e Nasti nel primo tempo, poi la reazione giallorossa nella ripresa. Pittarello firma una doppietta e Cassandro completa il sorpasso
F.R.S.
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Verso il match

Serie B, il Catanzaro cerca continuità contro l’Empoli: le probabili formazioni

Oggi alle 15, i giallorossi vogliono dare seguito al buon momento di forma con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare. I toscani, invece, non vincono dallo scorso 10 gennaio e cercano punti fondamentali per la classifica
F.R.S.
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L’intervista

Serie D, il modello Sambiase e il percorso di crescita. Perri: «Abbiamo saputo valorizzare le risorse interne»

Il dg giallorosso parla del cammino iniziato qualche anno fa: «L'obiettivo era la salvezza, così come lo era lo scorso anno. Non abbiamo stravolto nulla»
Vincenzo Primerano
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La pallacanestro si tinge di rosa, a Catanzaro “We want to play basket”: la festa al femminile per gli appassionati dello sport

Appuntamento al PalaPulerà domenica 8 marzo. In occasione della giornata della donna si svolgeranno partite, attività ludiche e momenti di socialità

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Serie B, tensione dopo Carrarese-Catanzaro, il designatore arbitrale Rocchi lascia lo stadio sotto scorta

Il pareggio dei giallorossi su rigore ripetuto accende la contestazione dei tifosi di casa. Insulti e provocazioni nel dopopartita, il designatore arbitrale accompagnato fuori dall’impianto dalle forze dell’ordine
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