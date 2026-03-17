Tripletta decisiva per l’attaccante dei crotonesi che guidano la classifica insieme ai giallorossi catanzaresi, che vincono 2-0 con la doppietta di Deodati. Ecco la formazione ideale del venticinquesimo turno
A causa delle avverse condizioni meteo e della variazione del campo di allenamento, è stato annullato l’incontro odierno con la stampa del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro gli emiliani in programma domani
Una partita che le Aquile hanno gestito bene nei novanta minuti segnando nel primo tempo e raddoppiando a inizio ripresa. Poi nel recupero Di Maggio accorcia le distanze ma poco dopo il re chiude il match. Ottavo risultato utile consecutivo per la compagine calabrese
Dopo il trionfo in Coppa Europa a Matosinhos, i giovani atleti della società lametina volano a Garmisch, dove dall'8 al 17 maggio si terrà la competizione iridata: «Che orgoglio per la Calabria. Premiati impegno, sacrifici e passione»
Una striscia positiva, che ha portato 17 punti, costruita con regolarità, equilibrio e identità di squadra. Ora arriva il test contro il Padova, occasione per allungare ancora e consolidare l’entusiasmo
Guardando il rendimento delle ultime sette giornate, i giallorossi sono primi in classifica e con il miglior attacco. L’autore di una doppietta e un assist nel match al cardiopalma contro l’Empoli: «Dati importanti. Il merito è di tutti, a partire dallo staff»
Oggi alle 15, i giallorossi vogliono dare seguito al buon momento di forma con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare. I toscani, invece, non vincono dallo scorso 10 gennaio e cercano punti fondamentali per la classifica
Il pareggio dei giallorossi su rigore ripetuto accende la contestazione dei tifosi di casa. Insulti e provocazioni nel dopopartita, il designatore arbitrale accompagnato fuori dall’impianto dalle forze dell’ordine