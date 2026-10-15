Ecco numero di telefono, mail e link per info e moduli da scaricare

Il Comune di Catanzaro informa che è aperta la manifestazione di interesse per la ricognizione dei fabbisogni finanziari finalizzata al riconoscimento di un ristoro ai proprietari o detentori di immobili a uso privato danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi dall’11 al 20 febbraio 2026.

Il ristoro massimo previsto è di 5.000 euro per l’abitazione principale e di 2.000 euro per gli altri immobili, nei limiti delle risorse disponibili e secondo il successivo riparto regionale.

Gli interessati possono presentare domanda utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune, disponibile sul sito istituzionale, entro le ore 13:00 del 21 novembre 2026.

Le istanze possono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

La presentazione della domanda non garantisce automaticamente il riconoscimento del ristoro, che sarà determinato in base alle risorse disponibili. Il contributo non è cumulabile con altri indennizzi riferiti ai medesimi danni.

Per informazioni è possibile contattare il settore Gestione del Territorio al numero 0961 881254 o scrivere a fabio.gualtieri@comune.catanzaro.it

L’avviso pubblico completo e il modulo di domanda, sono reperibili e scaricabili sul sito del Comune di Catanzaro all’indirizzo link:

COMUNE CATANZARO