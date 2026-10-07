Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’allestimento dell’A.p.u. e la rimozione della segnaletica non più necessaria

Un’ordinanza del comando di Polizia Locale dispone che «a far data dalle ore 14,30 di giovedì 8 ottobre 2026 fino alle ore 9,30 di sabato 10 ottobre 2026 è istituito il divieto di transito e divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione sul Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Bernardino Grimaldi e la Piazza Cavour». Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’allestimento dell’Area pedonale urbana e la rimozione della segnaletica non più necessaria.

Fino alle ore 7:00 di sabato 10 ottobre, quando entrerà in vigore la nuova viabilità in centro legata all'APU/ZTL, l’accesso al Corso sarà possibile: o da Via Poerio (angolo BNL) o da Via Ciaccio (di rimpetto all’ospedale vecchio) per svoltare su via Raffaelli. Chi proviene da queste due direzioni, può imboccare Via Spasari per trovarsi in zona Convitto Galluppi o, proseguendo ancora lungo via Raffaelli, imboccare Via Cesare Gironda Veraldi (Banca d’Italia / Giardini N. Green) per poi proseguire verso il Duomo oppure risalire l’intero Corso Mazzini.