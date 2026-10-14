C’è un luogo dove le pennellate raccontano storie senza bisogno di parole, dove il colore non ha barriere, confini né età, ma diventa una carezza che unisce, accoglie e cura. Con questa visione carica di poesia e profonda umanità, il Museo delle Arti di Catanzaro (MARCA) spalanca le sue porte alla mostra “Arte senza età”, promossa dall’Associazione Culturale d’Arte “La Mimosa” APS sotto il patrocinio della Provincia di Catanzaro, visitabile fino al 24 ottobre 2026.

Al centro dell'iniziativa c'è l'anima autenticamente inclusiva del progetto: l'associazione ha infatti ideato e realizzato un corso di pittura aperto a tutti, un percorso laboratoriale pensato senza prerequisiti né limiti di età o abilità, dove chiunque ha potuto avvicinarsi alla tela, prendere in mano i pennelli e scoprire il piacere di creare.

Guidati con amore, dedizione e grande sensibilità dall’artista Ornella Cicuto, presidente dell’associazione fondata nel 2002, insieme all’artista Carmen Abatino e a Federica Buffa, docente e specialista in arteterapia, i partecipanti hanno vissuto un'esperienza in cui l'arte si spoglia di ogni giudizio. Il laboratorio si è trasformato in un porto sicuro, un ambiente protetto e rassicurante dove ogni emozione ha trovato forma, colore e dignità, permettendo sia ai più piccoli che agli adulti di esprimere liberamente il proprio mondo interiore.

A impreziosire questo percorso c'è anche l'intensa presenza dell'artista ospite Tetty Guerrieri, che partecipa con le sue affascinanti e poetiche creazioni di design unico. I suoi monili e le sue sculture, modellati intrecciando sapientemente carte geografiche e materiali di recupero, regalano al pubblico un'ulteriore suggestione visiva, trasformando la materia rinata in metafora di viaggio, memoria e rinascita.

Nelle sale del MARCA risuona così la voce corale di tutti gli allievi che hanno dato vita a questo corso speciale. L’energia fresca, spontanea e sognante dei bambini si ritrova nelle tele firmate da Eleonora Ambrosio, Chloè Amerato, Alessandro Aristide Anfosso, Benedetta Buccolieri, Matteo Cacia, Mercedes Calogero, Luigi Capellupo, Giuseppe Cavur, Davide Celano, Alice Colacino, Giorgio Costantino, Maria Costantino, Ines Cusimano, Lisa Gallo, Sara Gallo, Emanuela Ionà, Anita Provenzano, Antonia Ranieri, Carla Renda, Cecilia Russo, Clelia Russo, Caterina Serra, Roberto Sinopoli, Massimo Spinoso, Vittoria Trapasso e Alice Velino. Accanto a loro, l'intensità espressiva e il racconto intimo della sezione degli adulti prendono vita attraverso gli sguardi e le opere di Lia Antonini, Daniela Armentano, Anna Cosimo, Giuseppe De Santis, Valentina Ferro, Mimma Gallelli, Maria Iofalo, Irene Lucia, Rosanna Macrillò, Virginia Mancuso, Cristina Mauro, Giovanna Perri, Maria Paola Quattrone, Claudia Roccia, Fabiana Roccia e Sonia Tallarico.

Un momento di profonda vicinanza ed emozione collettiva si consumerà sabato 17 ottobre alle ore 17:30, quando l'arte visiva si fonderà con l'armonia delle note in una speciale serata di musica dal vivo curata da Saverio Palermo and Friends. Il medico e cantautore catanzarese, affiancato dai suoi fidati musicisti, regalerà una performance calda, acustica ed empatica, dove le vibrazioni musicali si intrecceranno ai toni delle tele per far battere all'unisono i cuori dei presenti.