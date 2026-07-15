La forte ondata di caldo avrà inizio nella giornata di oggi. Aria molto calda da Sud infatti raggiungerà la Calabria apportando un generale aumento delle temperature ma con il picco che si raggiungerà nel weekend, dove sono previsti valori fino ai 44-45°C in alcune aree interne. Ecco nel dettaglio la prima giornata rovente.

Provincia di Catanzaro

L’ondata di calore inizierà ad interessare anche il territorio Catanzarese. Qui le temperature più elevate si registreranno perlopiù lungo l’istmo con possibili picchi di 36-37°C su Martelletto, San Floro, aree di Squillace, Maida e zone limitrofe. Lungo le coste i valori saranno più contenuti con il termometro che si attesterà intorno ai 34-35°C compresa la città capoluogo, ma con picchi oltre i 35°C nelle aree del Soveratese con afa che si farà sentire in particolare sul lametino a causa di venti provenienti dal mare che faranno fatica a mitigare l’aria.