Alla presenza dell’editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore delle testate Franco Laratta  e del direttore di rete Francesco Cilurzo è stato inaugurato il nuovo studio televisivo di LaC sede di Catanzaro.

Dalla sede del capoluogo di regione ogni mattina da oggi va in onda “Buongiorno in Calabria – Morning news”, rassegna stampa e servizi piu rappresentativi, dalle ore 7.30 alle 8.00.

La conduzione giornalistica è affidata al giornalista Francesco Graziano.