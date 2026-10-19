A battezzare l’evento l’editore Maduli. La rassegna stampa affidata al giornalista Graziano
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Alla presenza dell’editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore delle testate Franco Laratta e del direttore di rete Francesco Cilurzo è stato inaugurato il nuovo studio televisivo di LaC sede di Catanzaro.
Dalla sede del capoluogo di regione ogni mattina da oggi va in onda “Buongiorno in Calabria – Morning news”, rassegna stampa e servizi piu rappresentativi, dalle ore 7.30 alle 8.00.
La conduzione giornalistica è affidata al giornalista Francesco Graziano.