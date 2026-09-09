Il settore Politiche Sociali di Palazzo De Nobili rende noto che è stato pubblicato l’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi a “Una casa per tutti” e che è possibile presentare eventuale istanza di riesame. Il progetto prevede l’erogazione di contributi fitto in favore di nuclei familiari a rischio di povertà o di esclusione sociale.

Per favorire la consultazione dell’elenco pubblicato da parte degli utenti, le domande sono contraddistinte da diversi colori: in nero sono indicate le domande ammesse; in rosso quelle escluse, con indicazione di una o più sintetiche motivazioni; in fucsia, infine, quelle pervenute fuori termine. Queste ultime non sono sanabili, per cui non saranno accolte eventuali istanze di riesame.

Fino al prossimo 23 settembre 2026, gli utenti le cui domande sono risultate escluse possono presentare domanda di riesame presso il Comune in qualità di Ente Capofila dell’ATS Catanzaro. La presentazione deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC utilizzando soltanto uno dei seguenti indirizzi: sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it

oppure

ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it.

Non saranno ammesse domande di riesame presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

Al fine di garantire la validità della domanda di riesame, si fa presente inoltre che, qualora non venga utilizzata una PEC personale (recante nome e cognome) ma un account di terzi (ad esempio un CAF), la domanda di riesame dovrà essere sottoscritta dall’interessato e dovrà avere in allegato copia di un documento di identità.

Per ogni eventuale ulteriore informazione e per prendere visione dei fascicoli gli utenti potranno recarsi presso l’ufficio Casa del settore Politiche Sociali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico:

- lunedì dalle ore 10.00 alle ore12.00 e dalle ore 14.45 alle ore 16.30

- mercoledì dalle ore 14.45 alle ore 16.30

- venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

L’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi a “Una casa per tutti” è consultabile al seguente indirizzo link:

https://old.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-la-selezione-dei-destinatari-da-parte-dei-comuni-cup-d61j26000120002/