Confermato il servizio gratuito del Comune dedicato agli over 65: telefonando all'800 151 110 si potrà ricevere supporto quotidiano per spesa, farmaci e commissioni grazie ai volontari di "Regalati un Sorriso" e "Univoc"

Da oggi, 15 luglio e fino al prossimo 31 agosto è attivo il prezioso servizio "SOS Caldo" promosso dal Comune di Catanzaro sin dal 2022 e pensato per offrire supporto concreto agli anziani over 65 che vivono soli o senza una rete di sostegno familiare o di vicinato.

Le settimane più calde dell'anno possono essere difficili da affrontare, soprattutto per chi è più fragile. Da qui la conferma del servizio per il 2026, decisa dall’Amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita anche in virtù del considerevole utilizzo fatto dagli utenti negli anni scorsi.

“SOS Caldo” funziona come sempre attraverso un numero verde gratuito: 800 151 110, attivo tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Gli operatori delle associazioni affidatarie del servizio, "Regalati un Sorriso" e "Univoc", opportunamente formati per questa tipologia di servizi, offrono ascolto telefonico e orientamento sulle risorse sociali e sanitarie del territorio e offrono supporto pratico per bisogni quotidiani come la spesa alimentare, la consegna dei farmaci, il ritiro delle impegnative o il pagamento, su delega, delle utenze domestiche.