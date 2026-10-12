Una giornata all’insegna della partecipazione, della creatività e della condivisione ha accompagnato l’inaugurazione di Isola 22, la nuova isola pedonale permanente su Corso Mazzini, nel centro storico di Catanzaro. Tra i protagonisti dell’iniziativa anche i ragazzi di “Strade di Velluto”, il progetto di street art inclusiva, svolto con ragazzi con sindrome di down, promosso da Dedalo Società Cooperativa Impresa Sociale e finanziato dal Comune di Catanzaro nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus.

In una domenica sera che ha visto una significativa partecipazione di cittadini e visitatori, i ragazzi hanno preso parte a un laboratorio interattivo all’aperto, trasformando un tratto del corso in uno spazio di espressione artistica e incontro. I ragazzi hanno lavorato insieme alla realizzazione di tele collettive, condividendo idee, colori e gesti creativi sotto gli sguardi curiosi dei passanti.

Un’esperienza che ha portato l’arte direttamente nello spazio pubblico, rendendo i ragazzi protagonisti di un momento importante per la vita della città. La loro presenza ha rappresentato un’occasione importante per ribadire il valore dell’inclusione e della partecipazione attiva, mostrando come la creatività possa contribuire a costruire luoghi aperti a tutti, capaci di favorire relazioni e senso di comunità.

A rendere ancora più ricca la giornata sono stati anche Simonluca Spadanuda ed Enrico Carnevale, due degli artisti che nelle scorse settimane hanno preso parte ai laboratori di “Strade di Velluto”, accompagnando i ragazzi nel loro percorso creativo. Entrambi hanno realizzato opere dal vivo lungo Corso Mazzini, mettendo in campo le rispettive tecniche e sensibilità artistiche e interpretando, attraverso linguaggi espressivi differenti, il tema della nuova isola pedonale.

La presenza degli artisti ha creato un dialogo tra le attività del progetto e la trasformazione dello spazio urbano, contribuendo a rendere l’inaugurazione di Isola 22 un’occasione di incontro tra arte contemporanea, cittadinanza e valorizzazione del centro storico.

Per i ragazzi di “Strade di Velluto” è stata una giornata particolarmente emozionante, vissuta all’insegna della condivisione e della possibilità di esprimersi in un contesto pubblico, a diretto contatto con la comunità. Un’esperienza che si inserisce nel percorso sviluppato negli ultimi mesi attraverso laboratori guidati da artisti del territorio, durante i quali il tema del velluto e della seta è diventato il filo conduttore di un lavoro collettivo che unisce creatività, identità locale e inclusione.

La partecipazione all’inaugurazione di Isola 22 segna un’ulteriore tappa di questo cammino, che si avvia ora verso la fase conclusiva. Proseguono infatti le attività finalizzate a raccogliere e valorizzare gli elaborati realizzati durante i laboratori, in vista della presentazione pubblica finale, momento di restituzione alla città del lavoro svolto e dell’esperienza condivisa dai ragazzi e dagli artisti coinvolti.

Con la loro presenza su Corso Mazzini, i partecipanti hanno contribuito a celebrare una nuova occasione di apertura e vivibilità del centro storico, confermando il messaggio al centro di “Strade di Velluto”: l’arte è uno spazio di incontro, partecipazione e libertà espressiva, nel quale ciascuno può trovare il proprio modo di essere protagonista della comunità.