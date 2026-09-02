Riceviamo e pubblichiamo*

In merito alla riunione di martedì 1 settembre con l'Amministrazione Comunale sulla ZTL a Catanzaro, ci tengo a precisare che si è trattato di un incontro cordiale ma non proficuo. È stato senz'altro utile per scoprire, finalmente, tempi e l'imponente" progetto di arredo urbano pensato per accompagnare questa storica pedonalizzazione: la bellezza di ben 8 postazioni per il verde e 10 panchine in tutto. Per non parlare dei dehors, che sono state semplici indicazioni su tavoli , sedie e ombrelloni. Insomma, una rivoluzione estetica forse un po' troppo "minimal" e francamente non all'altezza del rilancio che il nostro tratto meriterebbe.

Come ho sempre ribadito, siamo da sempre favorevoli alla chiusura, ma abbiamo una visione diversa sui metodi. Dispiace, infatti, che non sia stata accolta la mia richiesta di un rinvio di 30 giorni; un tempo che ritenevo essenziale proprio per permettere a noi esercenti di far arrivare i nostri arredi, in modo da farci trovare davvero pronti.

Prendo atto delle decisioni prese dal Sindaco per fine settembre. Le mie perplessità sul metodo restano, ma non fermeranno il mio lavoro: da imprenditore farò del mio meglio e metterò in campo ogni energia per rendere la parte di mia competenza viva, curata e fortemente attrattiva. Lì dove la programmazione non è arrivata , arriverà il nostro impegno quotidiano per garantire, per quello che potrà fare la mia attività, il flusso necessario , SPERANDO VIVAMENTE che i fatti possano smentire i miei timori.

*Francesco Chirillo, imprenditore e titolare Bar Imperiale