Le principali questioni aperte nel mondo della scuola, le novità introdotte dagli ultimi provvedimenti ministeriali e il ruolo della rappresentanza sindacale negli istituti scolastici. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro promosso dalla CISL Scuola Calabria, nell’ambito dell’undicesima Giornata Nazionale RSU e Delegati, che ha visto a Lamezia Terme la partecipazione del segretario nazionale Attilio Varengo e di numerosi rappresentanti sindacali provenienti dal territorio.

L’appuntamento calabrese rientra nel programma di iniziative organizzate in tutta Italia dall’1 al 9 ottobre e ha offerto l’occasione per approfondire le questioni che interessano più da vicino il personale scolastico, dalle relazioni con le istituzioni scolastiche alla contrattazione d’istituto, attraverso un confronto diretto tra RSU, delegati, strutture territoriali e segreteria nazionale.

«È stata una giornata intensa e ricca di contenuti, che ci ha consentito di fare il punto sulla situazione attuale della scuola, affrontando sia le criticità che conosciamo da tempo sia quelle nuove, anche alla luce dei provvedimenti pubblicati dal Ministero negli ultimi giorni», ha dichiarato il segretario nazionale della CISL Scuola, Attilio Varengo. «Il dibattito è stato particolarmente interessante - ha proseguito Varengo - con numerosi interventi e un confronto diretto tra RSU, strutture territoriali e segreteria nazionale. Una giornata di grande soddisfazione per tutta la nostra organizzazione».

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle RSU e dei delegati, che assicurano la presenza quotidiana del sindacato nelle scuole, raccogliendo le istanze del personale e affrontando le problematiche che emergono nei luoghi di lavoro. Un'attività che richiede competenze specifiche, capacità di ascolto e un costante aggiornamento, sostenuti anche attraverso il collegamento con le strutture territoriali e nazionali dell'organizzazione.

«La Giornata Nazionale è diventata un appuntamento importante per la nostra organizzazione, perché ci permette di incontrare chi rappresenta quotidianamente la CISL Scuola nei luoghi di lavoro, condividere esperienze e rafforzare le competenze necessarie all’attività sindacale», ha sottolineato Alfredo Silipo, segretario generale della CISL Scuola Magna Grecia, che ha concluso: «L’incontro di Lamezia è stato un’importante occasione di confronto, aggiornamento e formazione sui temi che interessano più da vicino l’attività sindacale nelle scuole. La presenza del segretario nazionale Attilio Varengo ci ha consentito di approfondire il dibattito e di allargare la riflessione alle questioni che oggi riguardano il mondo della scuola e l’azione della nostra organizzazione»