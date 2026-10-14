Questa mattina il Magnifico Rettore dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda, ha accolto presso il rettorato il Prefetto di Catanzaro, Sua Eccellenza dott. Clemente Di Nuzzo.

Una visita istituzionale che rafforza l'alleanza tra il mondo accademico e l’Ufficio Territoriale del Governo. Durante l’incontro, in un clima di proficua cordialità, le Autorità hanno ribadito l'impegno congiunto e la ferma volontà di unire le forze per far fronte alle sfide di pubblico interesse, lavorando in sinergia e proseguendo nel percorso di collaborazione istituzionale.

Al termine della riunione, Prefetto e Rettore hanno concordato sulla necessità di avviare nuove intese operative puntando su una sinergia che metta le competenze al servizio della sicurezza e dello sviluppo, con lo scopo di realizzare progetti e interventi concreti che diano un impulso decisivo alla crescita economica, culturale e sociale di Catanzaro e di tutto il territorio.