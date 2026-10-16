La Capitale si riconferma il fulcro del glamour e delle arti visive europee. È andata in scena sul palcoscenico del Teatro Adriano di Roma la terza edizione del World Beauty Celebrities,

la kermesse internazionale della cosmesi ideata e diretta dal noto Beauty Designer Raffaele

Squillace, originario di Caraffa di Catanzaro. L'evento, che gode del patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda del Comune di Roma, ha registrato il tutto esaurito con la partecipazione di autorità, stampa specializzata di settore, una folta delegazione di studenti degli istituti di formazione professionale ed esponenti del cinema e della moda.



Fondatore e Presidente della kermesse, Raffaele Squillace è una prestigiosa firma del Made in Italy cosmetico nel mondo. Con un background solido radicato negli studi artistici e una specializzazione d'eccellenza nella comunicazione della moda, Squillace ha concepito il World Beauty Celebrities come una piattaforma d'interscambio socio-culturale. «Il nostro obiettivo è superare i confini geografici e accademici del make-up tradizionale per trasformarlo in un dialogo artistico globale,” ha dichiarato Raffaele Squillace. “Vedere oggi in platea quattrocento persone, tra grandi professionisti, giornalisti e soprattutto giovanissimi studenti delle accademie, conferma che Roma è tornata a essere l'hub ideale per l'evoluzione delle arti visive. Quest'anno abbiamo voluto unire l'avanguardia tecnica alla solidarietà, perché la vera bellezza non può prescindere dall'impegno sociale».

A produrre e supportare strategicamente l'intera kermesse è Global Fashion System, dynamic production company guidata dallo stesso Squillace. La società opera con l'obiettivo di internazionalizzare le arti visive, connettendo i grandi marchi della cosmetica di lusso con i più influenti Make-up Artist mondiali. Sotto l'egida di Global Fashion System, l'evento del Teatro

Adriano si è consolidato come il più grande hub in Europa dedicato alle Live Masterclass, trasformando la formazione professionale di alto livello in un vero e proprio spettacolo d'intrattenimento e cultura contemporanea. Il momento clou della manifestazione ha visto come super ospite internazionale il guru latinoamericano Juan David Ferrazzo, giunto in esclusiva a Roma da Medellín (Colombia) per la sua unica tappa europea del tour mondiale. Noto globalmente come pittore, fotografo e art director per campagne pubblicitarie di prestigio, Ferrazzo ha ipnotizzato la platea con un rivoluzionario Live Make-up Show, mostrando dal vivo i segreti del celebre Ferrazzo Method, una tecnica d'avanguardia fortemente legata alle regole geometriche del graphic design. «Essere a Roma per la mia unica tappa europea è un'emozione indescrivibile e un grande onore – ha commentato Juan David Ferrazzo a margine del suo show – . La mia visione fonde la pittura e la geometria applicata alla fisionomia del volto. Attraverso il 'Ferrazzo Method' cerco di dare una struttura editoriale e grafica alla bellezza contemporanea. Il palcoscenico del Teatro Adriano è stato la tela perfetta per condividere questa evoluzione artistica con i colleghi e i talenti del futuro in Europa».

La conduzione dell'evento è stata affidata alla giornalista e direttrice artistica Janet De Nardis, che ha accompagnato sul palco la modella italiana Giulia Bonacasa, per l'occasione vestita con una creazione d'alta moda firmata Haberi Haute Couture. Le performance estetiche sono state supportate da partner d'eccellenza come Etiolete di Fabio Cottone per l'hair care e Irene Scaringi per il settore lashes. L’edizione 2026 unisce l'alto valore formativo a un profondo impegno sociale tramite il progetto “Bellezza & Charity”. L'iniziativa, in sinergia con il Presidente Alessandro Pinci, sostiene la Fondazione Casa di Davide ETS, da oltre trent'anni al fianco dell’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù nella ricerca e cura dei tumori pediatrici. Al progetto partecipa attivamente anche la storica casa di produzione Animundi di Raffaele Bortone e Andrea Martini, ideatrice del celebre cartone animato d'inclusione "Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa».



Il World Beauty Celebrities si riconferma ancora una volta la kermesse più importante in Europa, guidata magistralmente dal presidente Raffaele Squillace, che si attesta come un'eccellenza internazionale e un produttore di riferimento nel panorama globale della bellezza e del glamour.