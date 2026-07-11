Un fermo no alla violenza e una netta condanna contro ogni forma di intimidazione politica. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, interviene con una nota ufficiale a seguito del vile atto vandalico che ha colpito la Casa del Popolo "Thomas Sankara", sede cittadina di Potere al Popolo. Esprimendo piena vicinanza ai militanti, il primo cittadino ha voluto rimarcare il valore democratico e sociale dello spazio colpito.

«Esprimo la mia piena solidarietà alla Casa del Popolo "Thomas Sankara", sede di Potere al Popolo Catanzaro, per il vile e codardo gesto intimidatorio sfociato nel danneggiamento della struttura. Si tratta di un episodio che va condannato con fermezza, così come occorre respingere ogni forma di violenza e intimidazione nei confronti dei presidi politici e democratici della nostra città», afferma in una nota il primo cittadino di Catanzaro Nicola Fiorita.

«La Casa del Popolo – prosegue il sindaco – rappresenta non solo uno spazio di impegno politico, ma anche un prezioso luogo di incontro, confronto, partecipazione e crescita civile per l'intera comunità. Colpire un luogo come questo significa tentare di intimidire chi ogni giorno alimenta il dibattito e la partecipazione. Sono convinto che quanto accaduto non riuscirà a fermare le numerose attività e iniziative già in programma, auspicando che la risposta sarà ancora più partecipata e determinata. L'unità e la vicinanza sono la risposta più efficace per ribadire con forza i valori della libertà di pensiero e della militanza».