Il 5 luglio 2026, alle ore 21, sul Lungomare di Falerna Marina, la Broadway Art Academy ha celebrato i suoi primi dieci anni di attività con “La Giostra del Tempo”, saggio-spettacolo ideato per ripercorrere il cammino artistico, educativo e umano della scuola.



Fondata il 6 ottobre 2016 da un progetto familiare nato dall’amore per la danza, la musica e il teatro, la Broadway Art Academy è guidata dalla Marta Erminia Floro, Presidente, dal Susanna Floro, coreografa, regista e docente, e da loro padre, Gianni Floro, vicepresidente. Fin dall’inizio la scuola ha posto al centro la formazione dei bambini e dei giovani del territorio, offrendo loro uno spazio nel quale la danza potesse diventare disciplina, consapevolezza, educazione alla sensibilità e crescita personale.

La serata si è aperta con un video celebrativo dedicato al decennale, costruito come memoria del percorso compiuto. Le immagini hanno raccontato gli inizi della scuola, i primi esercizi, la paura del palcoscenico, le prove, gli spettacoli, i concorsi, le trasferte e i risultati raggiunti dagli allievi. In dieci anni, la Broadway Art Academy ha preso parte a esperienze regionali, nazionali e internazionali, ottenendo premi, titoli, borse di studio e importanti occasioni di formazione. Gli allievi hanno raggiunto palcoscenici e contesti formativi a Pescara, Milano e Tirana, con opportunità di studio anche in Spagna e a New York, oltre alla partecipazione a festival, audizioni, stage e selezioni televisive.



Tra i riconoscimenti più significativi figura anche il premio “Eccellenze Sportive di Falerna”, conferito nel 2020 dal Comune di Falerna alla Broadway Art Academy: un attestato di stima particolarmente importante perché proveniente dalla comunità nella quale la scuola ha mosso i suoi primi passi.

Lo spettacolo ha tradotto questa storia in un racconto scenico. “La Giostra del Tempo” ha attraversato le diverse età della formazione: l’infanzia, con la sua immediatezza e il suo stupore; l’adolescenza, con le sue inquietudini e le sue conquiste; la maturazione artistica, con il rigore tecnico, l’intensità interpretativa e la capacità di sostenere la scena. Il pubblico ha assistito a un percorso costruito tra danza, teatro, immagini simboliche, momenti corali e passaggi più intimi, fino alla danza acrobatica aerea, che ha dato forte impatto visivo alla serata.

Il cuore artistico dell’evento è stato il lavoro del M° Susanna Floro. La sua direzione artistica, la regia e le coreografie hanno dato unità allo spettacolo, evitando una semplice successione di esibizioni e costruendo invece un percorso narrativo organico. In dieci anni, Susanna Floro ha formato gli allievi con rigore, sensibilità e attenzione alla persona, accompagnandoli non soltanto nella tecnica, ma nella conquista della presenza scenica, nella gestione dell’emozione, nella responsabilità del gruppo e nella consapevolezza del corpo come linguaggio.

A condurre la serata è stato Luigi Grandinetti, che ha accompagnato il pubblico nei diversi momenti dello spettacolo.

A metà serata si è svolto un momento istituzionale. Sono intervenuti Don Biagio Palmeri e, per l’amministrazione comunale di Falerna, in assenza del sindaco, il Consigliere comunale Fabio Menniti. Nel corso dell’intermezzo sono stati consegnati attestati di merito e riconoscenza, quale espressione di gratitudine e stima da parte della Broadway Art Academy.

Sono state premiate anche alcune allieve particolarmente rappresentative del percorso della scuola: Elisa Trunzo, prima allieva della Broadway Art Academy, e Sophia Butera, Flavia Floro e Ginevra Ligato, per la costanza, la passione, l’impegno e il senso di appartenenza dimostrati nel loro cammino artistico.

Hanno preso parte allo spettacolo gli allievi della Broadway Art Academy: Franco Pascuzzo, Noemi Renda, Diana Merlushkina, Matilde Campisano, Maria Di Leo, Asia Vecchio, Melissa Barletta, Igino Barletta, Anna Benedetta Cuda, Maria Bazzarelli, Sophia Renda, Sophia Cimino, Cloe Davoli, Mia Ianchello, Alessia Ianchello, Adele Barone, Sonia Barone, Giulia Cuda, Gioia Gallo, Maria Manfredi, Samuele Buccinà, Davide Motta, Aurora Mancuso, Matilde Cario, Sophia Buccinà, Annalisa Provenzano, Clara Cerra, Miriam Motta, Gaia Cuda, Elisa Chiaravalle, Sophia Butera, Flavia Floro, Ginevra Ligato ed Elisa Trunzo. Ospiti della serata sono stati Fabio Cilento e Vera Cilento.

Il decennale ha rappresentato un bilancio e, insieme, una ripartenza. Dietro i risultati conseguiti dalla scuola si riconoscono anni di studio, prove, sacrifici, viaggi, concorsi, famiglie presenti e un lavoro educativo costante. “La Giostra del Tempo” ha restituito al pubblico questa storia con il linguaggio della scena, confermando il ruolo della Broadway Art Academy come realtà artistica e formativa del territorio.

Le attività della Broadway Art Academy riprenderanno nel mese di settembre, insieme alle nuove iscrizioni per l’anno accademico successivo.