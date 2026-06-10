Al centro del nuovo mandato vi sono obiettivi specifici: sviluppo territoriale, internazionalizzazione e digitalizzazione delle filiere. Chiesto un incontro con gli assessori regionali

Si è svolta l’assemblea del distretto rurale e del cibo Mo.Re. del comprensorio del Monte Reventino, nel corso della quale sono state rinnovate le cariche sociali dell’ente e tracciate le linee strategiche per il prossimo ciclo di attività.

L’Assemblea ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da:

Alessandro Falvo , sindaco di Cicala – presidente del Consiglio di Amministrazione;

, sindaco di Cicala – presidente del Consiglio di Amministrazione; Francesco Esposito , presidente GAL Due Mari – consigliere;

, presidente GAL Due Mari – consigliere; Davide Esposito , sindaco di Platania – consigliere;

, sindaco di Platania – consigliere; Francesco Fazio , Coldiretti Catanzaro – consigliere;

, Coldiretti Catanzaro – consigliere; Domenico Stefano Greco , sindaco di Tiriolo – consigliere;

, sindaco di Tiriolo – consigliere; Emanuela Milone , CIA Calabria Centro – Lamezia Terme – consigliera;

, CIA Calabria Centro – Lamezia Terme – consigliera; Saverio Ruga , sindaco di Amato – consigliere;

, sindaco di Amato – consigliere; Francesco Sirianni , sssociazione AIR – consigliere;

, sssociazione AIR – consigliere; Antonio Ventura, Confagricoltura Catanzaro – consigliere.

Nel corso dell’assemblea è stata ribadita la missione del distretto quale strumento di sviluppo territoriale integrato capace di mettere in rete enti locali, imprese agricole, associazioni di categoria, organizzazioni territoriali e soggetti economici per costruire una strategia condivisa attorno al sistema rurale e agroalimentare.

Il distretto rurale e del cibo rappresenta infatti un modello di governance che supera il tradizionale approccio settoriale all’agricoltura per connettere produzione, paesaggio, ambiente, economia locale, cultura, servizi e innovazione, favorendo il rafforzamento delle filiere territoriali, la valorizzazione delle produzioni identitarie, la sostenibilità ambientale e l’attrattività delle aree interne.

Tra le direttrici individuate per il nuovo corso assumono particolare rilevanza:

il sostegno alle filiere agricole e agroalimentari locali;

la promozione territoriale e il turismo rurale ed enogastronomico;

la tutela del paesaggio e delle risorse naturali;

il rafforzamento delle reti tra imprese, enti pubblici e mondo della ricerca;

l’innovazione e il trasferimento tecnologico;

la resilienza climatica e l’economia circolare;

l’educazione alimentare e le politiche di coesione territoriale.

L’assemblea ha inoltre indicato due ulteriori priorità strategiche per il futuro del distretto: l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli e manifatturieri del territorio e la digitalizzazione delle piccole e medie attività produttive, considerate leve decisive per aumentare competitività, apertura ai mercati, capacità di esportazione e innovazione dei sistemi economici locali.

In tale prospettiva, l’assemblea ha conferito mandato al presidente Alessandro Falvo di promuovere un incontro istituzionale con l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e con l’assessore regionale all’Ambiente e all’Internazionalizzazione, Antonio Montuoro, con l’obiettivo di definire strategie condivise finalizzate al miglioramento e al rafforzamento delle politiche di finanziamento dedicate ai distretti rurali e del cibo.

L’intento è quello di costruire una cornice regionale più strutturata e coordinata che riconosca pienamente il ruolo dei distretti come strumenti operativi di sviluppo locale, innovazione e crescita sostenibile, superando una fase nella quale, pur essendo stati riconosciuti come strumenti validi e strategici, non hanno ancora trovato uno specifico spazio di azione condiviso e pienamente valorizzato a livello regionale.

Il distretto rurale e del cibo Mo.Re. intende dunque proporsi come laboratorio territoriale permanente capace di attrarre investimenti, generare progettualità e accompagnare il comprensorio del Monte Reventino verso un modello di sviluppo fondato su qualità, sostenibilità, apertura internazionale e innovazione diffusa.