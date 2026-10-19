"Continua a crescere la montagna di rifiuti abbandonati su via Tagliamento nel quartiere Santa Maria. In una città dove l'inciviltà sembra impossibile da debellare, qualche incivile, oltre ai rifiuti già abbandonati , negli ultimi giorni ha ben pensato di scaricare i rottami di un'auto .

E’ quanto denuncia il consigliere comunale Antonio Barberio

«Una situazione inaccettabile, che rischia di compromettere anche gli interventi di pulizia dei canali già realizzati dall’Amministrazione comunale per mettere in sicurezza il territorio del quartiere Santa Maria.

L’area è di competenza provinciale ed è quindi necessario che la Provincia intervenga con urgenza per rimuovere i rifiuti e ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza.

Chiedo pertanto al presidente della Provincia, Amedeo Mormile, di attivarsi immediatamente, senza ulteriori rinvii. Con l’arrivo delle piogge, infatti, i rifiuti potrebbero essere trascinati nel canale adiacente, ostacolando il deflusso delle acque e creando ulteriori criticità per il territorio e per il quartiere.

Non possiamo permettere che il lavoro svolto dal Comune per prevenire il rischio idrogeologico venga vanificato dall’inerzia su un’area che necessita di un intervento tempestivo.

La tutela del territorio – conclude Barberio – non può conoscere ritardi né rimpalli di responsabilità. Si proceda subito alla bonifica e alla messa in sicurezza di via Tagliamento, prima che sia troppo tardi.»