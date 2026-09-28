Sono iniziati oggi gli interventi di rimozione dei rifiuti e di ripristino ambientale nell’alveo del torrente Fiumarella, in via Lucrezia della Valle, interessato nei giorni scorsi da un incendio.

A darne notizia è l’assessora all’Ambiente e alla Transizione Ecologica, Irene Colosimo, che ha evidenziato la particolare criticità ambientale e igienico-sanitaria riscontrata nell’area immediatamente dopo lo spegnimento del rogo.

Il settore Igiene Ambientale del Comune ha infatti accertato la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti combusti, in una zona caratterizzata da una conformazione territoriale complessa. Per consentire l’avvio delle operazioni, gli uffici comunali hanno completato l’iter tecnico necessario all’affidamento dei servizi e dei lavori a ditte specializzate, definendo inoltre le modalità di accesso dei mezzi operativi all’area.

Un passaggio fondamentale è stato rappresentato anche dall’acquisizione del nulla osta idraulico da parte del Settore Gestione Demanio della Regione Calabria, indispensabile per procedere con le attività nell’alveo del torrente.

L’avvio degli interventi è il risultato del percorso di coordinamento istituzionale avviato in Prefettura, che ha permesso di definire il quadro finanziario e operativo necessario per affrontare l’emergenza. Un contributo importante è arrivato anche dalle risorse stanziate dalla Regione Calabria e dalla collaborazione tra gli enti coinvolti.

L’intervento in corso rappresenta, tuttavia, soltanto un primo passo. La priorità immediata è la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei rifiuti speciali combusti, ma la situazione richiede un’azione di risanamento più ampia e una programmazione di lungo periodo.

L’obiettivo è intervenire anche sulle condizioni di degrado già presenti nell’area, attraverso un percorso strutturale di recupero ambientale.

«L’amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione – sottolinea l’assessora Colosimo – ribadendo l’importanza di una collaborazione interistituzionale costante per affrontare in modo strutturale le criticità ambientali del territorio».