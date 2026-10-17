Una mattinata all’insegna della tutela ambientale, della collaborazione e della cittadinanza attiva. A Girifalco, l’iniziativa Puliamo il Mondo 2026 ha coinvolto studenti, insegnanti, associazioni e volontari nella pulizia e nella cura di alcuni spazi verdi comunali.

Protagonisti della giornata sono stati gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “A. Scopelliti”, affiancati dai loro insegnanti in un’esperienza che ha unito l’impegno concreto per il territorio a un importante momento di educazione ambientale.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del rispetto dell’ambiente e dei beni comuni, promuovendo comportamenti responsabili e una maggiore attenzione alla cura degli spazi pubblici.

All’appuntamento hanno collaborato Legambiente Girifalco, la Pro Loco, la Protezione civile, la Guardia forestale, la scuola, gli insegnanti, i volontari, gli operatori ecologici e Salvatore Fodaro.

Il Comune ha espresso gratitudine a tutti i partecipanti, sottolineando il valore di una mobilitazione che va oltre la semplice raccolta dei rifiuti. L’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e diffondere la consapevolezza che la salvaguardia del territorio richiede l’impegno quotidiano di tutti.

Un messaggio affidato soprattutto all’esempio dei più giovani, il cui coinvolgimento rappresenta un segnale positivo per il futuro di Girifalco: prendersi cura dell’ambiente significa, infatti, contribuire concretamente a rendere il paese più pulito, accogliente e vivibile.