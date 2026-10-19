Situazione stabile per l’anticiclone ma termometro in calo per la bassa pressione dei Balcani
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Durante gli ultimi giorni la nostra Regione è stata
caratterizzata da tempo perlopiù stabile praticamente
ovunque grazie all’ anticiclone che sta interessando l’intero
Mediterraneo. Tuttavia però una bassa pressione sui
Balcani ha causato l’ arrivo di aria più fredda con
temperature che hanno subito un generale calo e valori al di
sotto delle medie stagionali.
La nuova settimana però si aprirà con qualche novità: una
vasta area di bassa pressione a ridosso della Spagna
richiamerà aria molto mite e umida dai quadranti meridionali
capace di apportare locale instabilità. Soprattutto nella
giornata di oggi infatti piogge sparse interesseranno parte
della Calabria in particolare quella Jonica con precipitazioni
su Reggino e basso Catanzarese; altrove invece il tempo si
manterrà perlopiù stabile e con cieli parzialmente nuvolosi.
Tale bassa pressione però scenderà di latitudine a metà
settimana dove sarà possibile un coinvolgimento dell’ intera
Regione con piogge sparse e locali temporali, ma di questo
ne riparleremo