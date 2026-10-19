Durante gli ultimi giorni la nostra Regione è stata

caratterizzata da tempo perlopiù stabile praticamente

ovunque grazie all’ anticiclone che sta interessando l’intero

Mediterraneo. Tuttavia però una bassa pressione sui

Balcani ha causato l’ arrivo di aria più fredda con

temperature che hanno subito un generale calo e valori al di

sotto delle medie stagionali.

La nuova settimana però si aprirà con qualche novità: una

vasta area di bassa pressione a ridosso della Spagna

richiamerà aria molto mite e umida dai quadranti meridionali

capace di apportare locale instabilità. Soprattutto nella

giornata di oggi infatti piogge sparse interesseranno parte

della Calabria in particolare quella Jonica con precipitazioni

su Reggino e basso Catanzarese; altrove invece il tempo si

manterrà perlopiù stabile e con cieli parzialmente nuvolosi.

Tale bassa pressione però scenderà di latitudine a metà

settimana dove sarà possibile un coinvolgimento dell’ intera

Regione con piogge sparse e locali temporali, ma di questo

ne riparleremo