Cieli sereni e clima gradevole nel Catanzarese nei primi giorni della settimana, poi la svolta dal Nord Atlantico porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche
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Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato dall’alta pressione che ingloba la Regione ormai da diverse settimane. Tale campo alto pressorio continuerà ad interessare il sud Italia anche nei primissimi giorni della settimana con tempo che si manterrà ancora stabile e temperature miti durante le ore diurne.
Tuttavia a partire da metà settimana l’ingresso di correnti più fresche ed instabili dal Nord Atlantico porteranno un piccolo break: da mercoledì infatti è previsto un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle regioni Tirreniche interessando anche la nostra Regione con possibili piogge specie lungo il comparto Tirrenico ma per i dettagli vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.
Intanto per la giornata di oggi è atteso ancora bel tempo su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane ma senza rischio di precipitazioni.