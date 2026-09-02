L’autunno meteorologico è iniziato ma di autunno in Calabria c’è veramente poco e niente. Fino a qualche giorno infatti la nostra Regione era interessata dalla più forte ondata di calore della stagione con temperature che diffusamente superavano i 38-40°C e che localmente hanno raggiunto i 45°C.

Da inizio settimana però l’aria rovente ha abbandonato la Regione apportando un calo delle temperature ovunque ma in un contesto comunque caldo e con valori al di sopra delle medie stagionali. Tale calo termico provoca e provocherà fino a giovedì/venerdì locali e intensi temporali di calore pomeridiani che interesseranno dapprima solo le aree montuose per poi espandersi, a fine periodo, verso le aree costiere specie dello Jonio Catanzarese.

Nuova ondata di calore in arrivo

Ecco però che una nuova ondata di caldo africano è alle porte. A partire dal weekend aria molto calda dal Nord africa raggiungerà il Mediterraneo tra cui il nord Italia, la Spagna e la Francia: il caldo più intenso sarà soprattutto su queste aree dove si potranno raggiungere nuovamente i 38-40°C e con umidità che tornerà a risultare molto elevata.

Per quanto riguarda la nostra Regione, l’ondata di calore interesserà anche la Calabria ma diciamo subito che non sarà paragonabile a quella appena trascorsa. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previste temperature fino ai 22°C alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che al suolo e in particolare sulle coste il termometro raggiungerà valori fino ai 34-36°C. Picchi più elevati invece si raggiungeranno nelle aree più interne dove non sono da escludere valori fino ai 38-39°C.

L’estate dunque continuerà a interessare la Calabria con caldo moderato o localmente forte e temperature che continueranno a mantenersi ancora al di sopra delle medie stagionali.