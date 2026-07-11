La breve fase fresca che ha interessato la Calabria è ormai un lontano ricordo.

L’alta pressione di matrice africana infatti tende sempre più a rinforzarsi sul Mediterraneo, apportando un generale aumento delle temperature. Aumento che potrà essere importante durante la prossima settimana: gli ultimi aggiornamenti infatti insistono su un’intensa fase molto calda su tutta la Regione e con probabili temperature vicine ai 40°C.

Questa però rimane ancora una tendenza che dovrà subire ulteriori aggiornamenti.

Intanto durante il weekend ci aspettano giornate stabili e soleggiate su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche nube più

compatta nella giornata di domenica nelle ore pomeridiane sui monti, dove saranno possibili locali piogge.

Le temperature sono previste in lieve aumento con valori diffusi sui 32-33°C su coste e pianure ma picchi più elevati si potranno registrare nelle aree interne del Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino con valori intorno ai 36-38°C.