Notte da incubo su tutta la regione con fenomeni particolarmente violenti lungo la fascia ionica. Piogge e temporali in atto su ogni settore, ma dopo una breve tregua tra la mattinata e il primo pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento

La nottata appena trascorsa è stata a dir poco tempestosa su tutta la Calabria, segnata da un’intensa attività elettrica e fulminazioni continue. Ad essere maggiormente colpito è stato l'area Jonica, dove temporali di forte intensità si sono abbattuti in particolare sul Reggino, sul Catanzarese e sul Crotonese.

In queste ore l'intera regione si trova sotto l'assedio del maltempo: piogge battenti e rovesci temporaleschi stanno interessando anche il versante tirrenico, il Cosentino, il Vibonese e le aree interne e montuose della regione.

Nelle prossime ore è previsto un temporaneo miglioramento con l'attenuazione dei fenomeni. Si tratterà tuttavia di una breve tregua: nel corso del pomeriggio le condizioni meteo sono destinate a peggiorare nuovamente con la formazione di nuovi temporali che torneranno a colpire le medesime zone.