I nonni di Villa Mariolina hanno vissuto un momento all'insegna della convivialità e dell'inclusione, grazie all'esibizione del duo musicale Be&Vi che ha regalato un pomeriggio di spensieratezza e condivisione tra generazioni agli ospiti della struttura

Quando la musica incontra la memoria, il tempo sembra fermarsi per far spazio alle emozioni. È questo il filo conduttore dell'iniziativa che ha visto protagonista la residenza sociosanitaria "Villa Mariolina", teatro di un pomeriggio intenso e dal profondo valore umano. In occasione della Festa dei Nonni, la struttura ha infatti ospitato un momento di festa e condivisione che ha toccato le corde più intime degli anziani presenti, trasformando una semplice ricorrenza in un autentico abbraccio tra generazioni.

La Festa dei Nonni cade il 2 ottobre. Ma chi l'ha detto che l'affetto, la memoria e la voglia di condividere un'emozione debbano rispondere rigorosamente alle scadenze del calendario? L'amore per chi rappresenta le nostre radici non si esaurisce in una singola giornata, ed è proprio con questo spirito che – a qualche giorno di distanza da quel 2 ottobre – si riflette sull'eco di una giornata speciale vissuta presso la residenza “Villa Mariolina”.

Lo scorso venerdì 2 ottobre, in occasione della ricorrenza ufficiale, la struttura sociosanitaria ha aperto le proprie porte a un appuntamento che è andato ben oltre la semplice cerimonia di rito. In un'atmosfera carica di calore umano e partecipazione, il duo musicale Be&Vi (formato da Bernardo Tavano e Vincenzo Gullà) ha accolto con entusiasmo l'invito della direzione, offrendo agli anziani ospiti e ai propri familiari un pomeriggio di intrattenimento, mutandosi brano dopo brano in uno scambio profondo e toccante.

Le note dei brani hanno fatto da ponte tra i ricordi, trasformando il salone in un laboratorio di memorie ritrovate. Tra un ritornello accennato a mezza voce, un sorriso e qualche accenno di danza, la musica ha mostrato ancora una volta il suo valore aggregativo e terapeutico: riaccendere luci che parevano sfuocate, far riaffiorare momenti felici e regalare momenti di autentica spensieratezza.

Doverosi i ringraziamenti da parte del duo alla direzione e a tutto lo staff di Villa Mariolina per la sensibilità e l'accoglienza riservata, con la promessa — ormai diventata una missione — di continuare a portare note, sorrisi ed emozioni ovunque ce ne sia più bisogno.