L’amministrazione provinciale ha affidato la gestione e la custodia del nuovo suggestivo angolo alla Scamar

L'Amministrazione provinciale di Catanzaro compie un nuovo e significativo passo nel percorso di valorizzazione del Parco della Biodiversità Mediterranea "Michele Traversa", uno dei luoghi simbolo della città e autentico patrimonio naturalistico dell'intero territorio provinciale.

È stata infatti affidata alla società Scamar l'uso, la custodia e la gestione della baita "Valle dei Mulini", suggestiva struttura immersa nel cuore dello spettacolare percorso naturalistico del Parco. L'iniziativa rappresenta un ulteriore tassello della strategia di rilancio del principale polmone verde del Capoluogo di regione, con l'obiettivo di ampliare e migliorare i servizi offerti ai cittadini e ai visitatori.

La baita, incastonata in uno degli scorci più affascinanti del Parco, diventerà un nuovo punto di riferimento per quanti desiderano vivere un'esperienza ancora più completa a contatto con la natura, contribuendo a rendere il complesso ancora più attrattivo e fruibile durante tutto l'anno.

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Contestualmente, l'Amministrazione provinciale ha affidato alla stessa ditta anche la gestione del trenino del Parco, un servizio che consentirà di raggiungere agevolmente la baita e di rendere questo angolo di straordinaria bellezza accessibile a tutti, comprese famiglie con bambini, anziani e persone con ridotta mobilità. Il trenino rappresenterà un valore aggiunto per la fruizione dell'intero percorso, offrendo un'esperienza sostenibile e inclusiva all'interno del Parco.

La nuova gestione della baita "Valle dei Mulini" e del trenino si inserisce in una visione complessiva di crescita del Parco, sempre più orientata a coniugare tutela dell'ambiente, qualità dell'accoglienza e sviluppo di un'offerta capace di esaltare uno dei più preziosi patrimoni naturalistici della Calabria.