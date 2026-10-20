Una vasta area di bassa pressione porta un netto peggioramento meteo. Da mercoledi piogge intense, forti raffiche di vento e aria piu fredda interesseranno il territorio

La circolazione atmosferica subirà da martedì un netto scossone a causa del movimento di una vasta area di bassa pressione da nordovest, capace di apportare forte maltempo su gran parte d Italia. Già da oggi infatti, e soprattutto nella giornata di domani, forti precipitazioni interesseranno le aree Tirreniche del Nord Italia e del Centro Italia dove non sono da escludere fenomeni anche a carattere di nubifragio, dopo diversi giorni con tempo stabile.

Tale perturbazione scivolerà verso Sud raggiungendo anche la Calabria. Già dalla serata e in particolare durante la giornata di mercoledì, la massa d aria instabile apporterà un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione.

Le aree più colpite saranno dapprima quelle Tirreniche del Catanzarese, Vibonese, Reggino e Cosentino, per poi espandersi sul resto della regione. Le precipitazioni saranno localmente anche di moderata o forte intensità, accompagnate da un generale aumento dell’intensità dei venti dai quadranti meridionali, con raffiche localmente forti specialmente sulle aree Joniche. Di conseguenza anche i mari risulteranno molto mossi.

In concomitanza con l’arrivo della perturbazione, aria più fresca da Nord causerà un generale calo delle temperature su tutta la Regione grazie alla discesa di correnti di tramontana, che manterranno il termometro al di sotto delle medie stagionali.