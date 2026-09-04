La Polizia Locale ha predisposto le deviazioni per la viabilità alternativa provenienti da Via Indipendenza, Corso Mazzini, Via Fontana Vecchia e le arterie limitrofe

Il settore Pianificazione del Territorio e Demanio sarà impegnato su Piazza Matteotti martedì prossimo, 8 settembre 2026, nell’ambito della redazione dello Studio di Microzonazione Sismica di livello 3, il cui scopo è analizzare come il terreno e le sue caratteristiche locali possono influenzare il comportamento sismico durante un terremoto.

Le indagini tecniche hanno reso necessaria l’adozione, da parte del comando di Polizia Locale, di un’ordinanza che dispone, dalle ore 05:00 alle ore 07:30, il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su Piazza Matteotti e l’interdizione al transito veicolare.

Il traffico proveniente da Via Indipendenza con direzione Piazza Matteotti potrà procedere per Via Paparo oppure per Via Alessandro Turco.

Il traffico in transito su Via Fontana Vecchia dovrà procedere per Via A. Turco – Ponte Bisantis.

Il traffico in transito su Via Cirimele dovrà procedere per Via A. Turco – Ponte Bisantis.

Il traffico in transito su Via Corrado Alvaro dovrà procedere per Via A. Turco – Ponte Bisantis.

Il traffico veicolare in transito in salita su Via Monaco, all’altezza di Via Poerio non potrà svoltare a destra per Piazza Matteotti, ma dovrà proseguire a sinistra per Via Poerio.

Il traffico veicolare proveniente da Corso Mazzini con direzione Piazza Matteotti potrà svoltare in uscita dal Corso nei seguenti punti:

- Discesa Cavour per Via Italia;

- Piazza Serravalle, Discesa Jannoni, Via Italia;

- Via Spasari, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni, Via Italia;

- Via San Nicola, Via Casalinuovo, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni, Via Italia;

- Via Settembrini, Via San Giorgio, Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni, Via Italia;

- Vico I Poerio, Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni, Via Italia.