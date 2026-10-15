Appuntamento dedicato in via esclusiva alle donne che desiderano rinnovare il proprio documento d’identità
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In occasione della Giornata mondiale della lotta contro il tumore al seno, l'Amministrazione comunale di Catanzaro promuove un'iniziativa speciale volta a unire l'erogazione di un servizio concreto alla cittadinanza con la sensibilizzazione su un tema fondamentale per la salute.
Domenica 18 ottobre, l’ufficio anagrafe di Palazzo De Nobili resterà aperto in via straordinaria, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16, con un appuntamento dedicato in via esclusiva alle donne che desiderano rinnovare il proprio documento d’identità.
L'iniziativa, voluta dalla Vicesindaca con delega ai servizi demografici, Giusy Iemma, nasce con l'intento di offrire un supporto pratico e agevole alla comunità, cogliendo al contempo l'opportunità di accendere i riflettori sull'importanza cruciale della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno.
«Abbiamo pensato di rendere un servizio alle donne offrendo un open-day di domenica, grazie alla sensibilità e alla disponibilità delle dipendenti del settore servizi demografici»— dichiara la Vicesindaca Giusy Iemma — «coniugando la risposta a un'esigenza concreta con la necessità di mantenere alta l'attenzione su un tema vitale come la prevenzione e la tutela della salute femminile».