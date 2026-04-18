«Le segreterie regionali Calabria delle organizzazioni sindacali Filt, Fit e Uilt hanno proclamato uno sciopero del personale della sala circolazione e orario di Reggio Calabria e unità circolazione della regione Calabria, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di giovedì 23 aprile 2026». Lo si legge in una nota di Rfi.