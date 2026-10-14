Nel Comune di Soverato è attivo, dall'8 ottobre 2026, lo sportello d’Ascolto del progetto “Orizzonte Giovane”, realizzato nel Programma UPI ProvinceXGiovani, finanziato dal Fondo per le Politiche Giovanili del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con ente capofila la Provincia di Catanzaro.



Lo sportello offre gratuitamente, ogni giovedì mattina, dalle 10:30 alle 12:30, incontri individuali con professionisti qualificati. Il servizio nasce per offrire uno spazio protetto e riservato in cui esprimere liberamente le proprie emozioni e i propri bisogni, senza timore di essere giudicati. Un luogo stabile, con giorno e orario fissi, in cui trovare ascolto e orientamento nei momenti di stanchezza, incertezza o cambiamento, spiegano gli esperti dell’ente partner Cooperativa Promidea che ha cura il servizio.

Lo sportello d’ascolto di Orizzonte Giovane è aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 35 anni e ai loro genitori o tutori. Per i minori la presenza di un genitore o di un tutore è prevista sia in fase di accesso, per l'autorizzazione, sia come possibilità di sostegno nel percorso.

Il colloquio con lo psicologo

Gli incontri sono condotti da uno psicologo, in forma individuale e con appuntamento dedicato con prenotazione volontaria direttamente con l’esperto ovvero mezzo mail all’indirizzo sportellosoverato@promidea.com

Il colloquio si svolge in uno spazio riservato e ha una durata concordata con il professionista, così da garantire a ciascuno il tempo necessario.

Quanto emerge nei colloqui è coperto dal segreto professionale e trattato nel pieno rispetto della privacy, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'accesso è gratuito e avviene in quattro passaggi, pensati per tutelare la riservatezza di chi si rivolge al servizio:

1. Si ritira il modulo di adesione, in forma cartacea presso lo sportello oppure scaricandolo dal sito del Comune.

2. Si compila il modulo, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali, senza il quale il servizio non può essere erogato.

3. Si firma il modulo: per i minori è richiesta la firma di entrambi i genitori o del tutore legale, per gli adulti è sufficiente la firma personale.

4. Si consegna il modulo firmato, allegando copia dei documenti di riconoscimento propri, e dei genitori o del tutore nel caso dei minori.

Per gli adulti la firma del modulo di adesione e del consenso al trattamento dei dati è personale e non richiede l'intervento di terzi.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e per il ritiro del modulo è possibile rivolgersi allo sportello durante l'orario di apertura o all’indirizzo promidea@promidea.com